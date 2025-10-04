4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: la chocó un auto, voló varios metros y se levantó sin heridas

Una mujer sufrió un accidente cuando iba en su moto y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de Centenario en el territorio neuquino.

Por
La chocó un auto

La chocó un auto, voló varios metros y se levantó sin heridas

Redes sociales

Una mujer circulaba en moto en el barrio Centenario en Neuquén cuando recibió el impacto de un auto que la hizo volar por los aires, pero a los pocos segundos de lo sucedido, se levantó ilesa de la situación. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad instalada en la zona.

Lara tenía 15 años. 
Te puede interesar:

La mamá de Lara aseguró que "la engañaron con dólares" y que las tres chicas "son las víctimas"

En el video se ve como el conductor del auto embiste a la motociclista, que estaba cruzando y una de las teorías es que estaba distraído con el teléfono celular al momento del choque. Según con la web, Centenario Digital, el hecho ocurrió el miércoles por la tarde.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " Un choque impactante de las últimas horas entre el conductor de un auto y una motociclista en #Centenario quedó registrado en video y sorprende por su resultado: la joven motociclista salió "volando" tras ser impactada, pero resultó casi ilesa. Leé la nota completa en nuestro link in bio."

La ubicación del impacto fue en la intersección de las calles El Salvador y Santa Teresa de Jesús. La camioneta era un Chevrolet Spin y fue la causante del accidente que dejó a la joven desprendida en el suelo producto del golpe.

La joven se levantó a los pocos minutos y sufrió raspones y golpes, pero no tuvo ningún quiebre. Los tres involucrados conversaron en el lugar durante varios minutos y esperaron la llegada de la Policía para que pueda constar los datos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

A un año de la desaparición de Luciana Moñoz, irá a juicio el único imputado.

A un año de la desaparición de Luciana Muñoz, irá a juicio el único imputado

Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Thiago evoluciona favorablemente.

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

Rating Cero

De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión.

Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo"

Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. 

¿Ya no le importa? Marvel no tiene planes a largo plazo de un importante personaje que además es querido por los fans

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Moria Casán será conductora en El Trece.

Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

últimas noticias

Mauricio Macri retomó el vínculo con Javier Milei. 

Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Hace 3 minutos
Argentina, entre los peores países en inversión deportiva.

Argentina, entre los presupuestos deportivos más bajos de Latinoamérica: el plan para recuperar la autonomía del ENARD

Hace 24 minutos
La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Hace 58 minutos
play
Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Hace 1 hora
En tan sólo 5 minutos, se puede comer unas deliciosas costillas de cerdo con miel y mostaza.

En 5 minutos: la receta veloz para llevar las costillas de cerdo a otro nivel de sabor cuando no hay tiempo

Hace 1 hora