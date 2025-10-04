Video: la chocó un auto, voló varios metros y se levantó sin heridas Una mujer sufrió un accidente cuando iba en su moto y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de Centenario en el territorio neuquino. Por







Una mujer circulaba en moto en el barrio Centenario en Neuquén cuando recibió el impacto de un auto que la hizo volar por los aires, pero a los pocos segundos de lo sucedido, se levantó ilesa de la situación. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad instalada en la zona.

En el video se ve como el conductor del auto embiste a la motociclista, que estaba cruzando y una de las teorías es que estaba distraído con el teléfono celular al momento del choque. Según con la web, Centenario Digital, el hecho ocurrió el miércoles por la tarde.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " Un choque impactante de las últimas horas entre el conductor de un auto y una motociclista en #Centenario quedó registrado en video y sorprende por su resultado: la joven motociclista salió "volando" tras ser impactada, pero resultó casi ilesa. Leé la nota completa en nuestro link in bio." View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

La ubicación del impacto fue en la intersección de las calles El Salvador y Santa Teresa de Jesús. La camioneta era un Chevrolet Spin y fue la causante del accidente que dejó a la joven desprendida en el suelo producto del golpe.

La joven se levantó a los pocos minutos y sufrió raspones y golpes, pero no tuvo ningún quiebre. Los tres involucrados conversaron en el lugar durante varios minutos y esperaron la llegada de la Policía para que pueda constar los datos.