Turismo en Argentina: el sitio mendocino que no conocías y tiene paisajes únicos

Termas escondidas en plena cordillera invitan a vivir la calma de la montaña y la aventura en un entorno natural fuera de lo común.

En Mendoza existen lugares que todavía parecen secretos bien guardados. Entre montañas que rozan el cielo, aguas termales y restos de historias pasadas , aparece un rincón que sorprende a los viajeros más curiosos que eligen hacer turismo en Argentina.

Quienes llegan hasta El Sosneado suelen quedar impresionados por la mezcla de paisajes: volcanes apagados, ríos de aguas frías, lagunas tranquilas y manantiales que todavía conservan propiedades termales. No es un destino de acceso masivo, lo que le da un aire distinto, casi de otro tiempo.

Más allá de la belleza natural, la zona ofrece un abanico de actividades que van desde el trekking y las cabalgatas hasta la pesca y las travesías en 4x4. Pero sin dudas, el atractivo que más despierta la atención son las termas naturales de El Sosneado , rodeadas por las ruinas de un antiguo hotel que aún mantiene sus piletas al aire libre.

Las termas se encuentran en el distrito de El Sosneado, dentro del departamento de San Rafael , en la provincia de Mendoza. Están ubicadas a unos 142 kilómetros de la ciudad de San Rafael, a 45 de Malargüe y a 300 de la capital mendocina . El entorno es plenamente cordillerano, con paisajes que combinan la rudeza de la montaña con la calma de los ríos y lagunas.

Las aguas termales están junto a lo que fue el Hotel Termas El Sosneado, construido en la década del 30 y hoy en ruinas. Allí todavía funcionan las piletas al aire libre, donde muchos viajeros se detienen para relajarse en medio de un ambiente agreste y silencioso.

Qué puedo hacer en las termas naturales El Sosneado

El atractivo principal es disfrutar de un baño termal en plena montaña, pero la zona tiene mucho más para ofrecer. Entre las actividades más buscadas están el trekking por senderos de altura, las cabalgatas hacia sitios históricos como la Cueva del Indio o los restos del avión uruguayo de los rugbiers —que inspiró la película Viven—, y la pesca en la cercana Laguna El Sosneado.

Los más aventureros pueden optar por travesías en 4x4, andinismo o recorridos en mountain bike, mientras que quienes buscan algo más tranquilo suelen elegir largas caminatas o simplemente acampar bajo un cielo despejado que, como dicen los lugareños, es de los más diáfanos de Mendoza.

El circuito también incluye otros paisajes de alto impacto, como el Volcán Overo con sus glaciares eternos, la Laguna del Atuel y las Cataratas del Atuel, que conforman la naciente del río homónimo. Eso sí: a esos rincones más remotos solo se puede llegar a caballo, en expediciones organizadas.

Cómo llegar a las termas naturales El Sosneado

Desde San Rafael, la ruta más directa es tomar la Provincial 144 y luego la Nacional 40, recorriendo unos 142 kilómetros hasta el paraje. Desde Mendoza capital, el trayecto es más largo: alrededor de 300 kilómetros por la misma Ruta 40.