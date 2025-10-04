4 de octubre de 2025 Inicio
Reciclando este producto que todo el mundo tira podés decorar tu casa de una forma única: cuál es

Este enfoque combina estética con conciencia ambiental, convirtiendo objetos cotidianos en piezas únicas para el hogar.

Conocé las mejores ideas para el reciclaje creativo

Cada vez más personas buscan formas creativas y sostenibles de decorar sus hogares, aprovechando materiales que normalmente terminarían en la basura. El interés por estas ideas crece en redes sociales y blogs de decoración, donde se muestran proyectos de reciclaje accesibles y originales.

La Tecnicatura en Química de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa fue premiada y reconocida en el Concejo Deliberante de La Plata gracias al proyecto que llevan adelante los estudiantes del último año.
Existen ciertos productos de uso diario que suelen desecharse sin pensar en su potencial, pero que pueden transformarse con un poco de ingenio. La propuesta invita a repensar la manera en que interactuamos con los objetos, dándoles un segundo propósito que aporte estilo y personalidad al espacio.

Cómo podés reciclar las bandejas de telgopor que sobren en tu casa

bandejas de telgopor

Las bandejas de telgopor suelen acumularse en los hogares y, además de ocupar espacio, pueden atraer plagas si se guardan en armarios. Por eso, reutilizarlas puede ser una forma creativa de mantener el orden y aportar a la sostenibilidad.

Una de las opciones es convertirlas en plantillas para stencil. Recortando figuras en la bandeja, se obtiene un molde que puede usarse para decorar paredes, muebles, cajas o textiles de manera personalizada. Solo se necesitan una bandeja limpia, un cúter afilado y pintura adecuada para el soporte.

Otra alternativa práctica es transformarlas en organizadores de cajones. Con varias bandejas, una regla y un cúter, se pueden crear compartimentos a medida para clasificar cubiertos, maquillaje, artículos de escritorio u otros objetos. Esta solución permite mantener el espacio ordenado y aprovechar al máximo los cajones del hogar.

