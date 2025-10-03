3 de octubre de 2025 Inicio
Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

Un hombre de 25 años y su mascota fueron rescatados por los Bomberos en el predio de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú, luego de quedar atrapados dentro de un pozo de más de 15 metros de profundidad en medio del monte.

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

La Guardia de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú rescató, este viernes al mediodía, a un hombre, de 25 años, y su perro, luego de que quedaran atrapados en el fondo de un pozo de más de 15 metros de profundidad, en plena zona de monte.

El hecho sucedió en una obra en construcción, ubicada en la zona de las 600 Hectáreas. El hombre, llamado Juan Esteban R. explicó que su perro había caído en un pozo y que, al intentar rescatarlo, él también quedó atrapado. Tras un aviso al 911 de otro cuidador, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento Iguazú (GERSI), acompañado por personal de Bomberos se desplazó hacia el lugar de difícil.

El pozo se encontraba en un terreno donde actualmente se construye un complejo hotelero, un lugar de difícil acceso debido a la vegetación que, según la normativa, debe mantenerse con monte nativo. Es así que, efectivos de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional-V junto a Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú acudieron al lugar y, mediante equipos de rescate urbano y agreste, lograron extraer sanos y salvos tanto al joven como al animal.

Cabe mencionar que, Juan permaneció consciente y lúcido durante todo el procedimiento, siendo trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC local para recibir atención médica. El perro también fue rescatado ileso.

