A un año de la desaparición de Luciana Muñoz, irá a juicio el único imputado La joven fue vista por última vez en 13 de julio del 2024 y no regresó a la casa de la abuela. Su expareja fue acusada por falso testimonio luego de considerar que se contradijo en dos ocasiones.







La desaparición de Luciana Muñoz, desde el 13 de julio del 2024 en Neuquén, llevó a que el único imputado, la expareja de la joven, sea sometido a un juicio por falso testimonio. El juez Luis Giorgetti resolvió que el hombre deberá resolver su futuro mediante el período judicial.

El día anterior de conocerse la resolución, la defensa a cargo de la abogada Sol Pérez de León solicitó el sobreseimiento bajo el argumento de que el plazo de investigación estaba vencido. Incluso, había pedido la nulidad de las declaraciones en donde se lo acusó de mentir.

El fiscal Andrés Azar, a cargo de la fiscalía de homicidios y delitos contra las personas, había rechazado el pedido de nulidad porque aseguran que siempre fue citado a modo de testigo. El hombre identificado como C.M.A. la había visto por última vez.

El juez afirmó que no existen vencimientos en los plazos procesales. El magistrado declaró nulo el segundo interrogatorio porque consideró que el imputado ya era investigado como sospechoso. También, confirmó que había ofrecido su teléfono para corroborar su coartada, pero los registros demostraron que el 13 de julio, efectivamente salió de su casa.

Ese último dato, lo contradijo en su declaración inicial. Por eso, será juzgado por falso testimonio. También se le habría encontrado una mancha de sangre en su vivienda.