4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

A un año de la desaparición de Luciana Muñoz, irá a juicio el único imputado

La joven fue vista por última vez en 13 de julio del 2024 y no regresó a la casa de la abuela. Su expareja fue acusada por falso testimonio luego de considerar que se contradijo en dos ocasiones.

Por
A un año de la desaparición de Luciana Moñoz

A un año de la desaparición de Luciana Moñoz, irá a juicio el único imputado.

Redes sociales

La desaparición de Luciana Muñoz, desde el 13 de julio del 2024 en Neuquén, llevó a que el único imputado, la expareja de la joven, sea sometido a un juicio por falso testimonio. El juez Luis Giorgetti resolvió que el hombre deberá resolver su futuro mediante el período judicial.

Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.
Te puede interesar:

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

El día anterior de conocerse la resolución, la defensa a cargo de la abogada Sol Pérez de León solicitó el sobreseimiento bajo el argumento de que el plazo de investigación estaba vencido. Incluso, había pedido la nulidad de las declaraciones en donde se lo acusó de mentir.

El fiscal Andrés Azar, a cargo de la fiscalía de homicidios y delitos contra las personas, había rechazado el pedido de nulidad porque aseguran que siempre fue citado a modo de testigo. El hombre identificado como C.M.A. la había visto por última vez.

El juez afirmó que no existen vencimientos en los plazos procesales. El magistrado declaró nulo el segundo interrogatorio porque consideró que el imputado ya era investigado como sospechoso. También, confirmó que había ofrecido su teléfono para corroborar su coartada, pero los registros demostraron que el 13 de julio, efectivamente salió de su casa.

Ese último dato, lo contradijo en su declaración inicial. Por eso, será juzgado por falso testimonio. También se le habría encontrado una mancha de sangre en su vivienda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Thiago evoluciona favorablemente.

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

play

Prisión preventiva para Pequeño J con fines de extradición pasiva

Pequeño J ante la justicia de Peru. 

Pequeño J le informó a la Justicia de Perú que no se someterá a la extradición voluntaria a Argentina

Rating Cero

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La diferencia entre su rostro juvenil y el Brad Pitt que es hoy evidencia años de evolución.

La impresionante transformación de Brad Pitt: así se veía cuando era joven

El look de La Joaqui que causó furor en las redes.

La Joaqui impactó en las redes con un look al cuerpo que mezcla el rosa y lo retro

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

últimas noticias

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

Hace 26 minutos
El mandatario viene de tener una fallida visita en Tierra del Fuego. 

Javier Milei reactiva la campaña electoral con visitas a Entre Ríos y Santa Fe

Hace 27 minutos
Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

Por qué frotar una cebolla en los vidrios es un truco casero que debés conocer

Hace 31 minutos
Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

Hace 36 minutos
La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores.

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Italia y quiere asegurarse el primer lugar

Hace 38 minutos