Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

En Netflix ya se encuentran las primeras temporadas de este policial con tintes de thriller y drama que mezcla asesinatos, secretos y cultura navajo.

Vientos Oscuros

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.

Entre la avalancha de títulos que cada semana irrumpen en streaming, hay un género que ha resurgido y rápidamente ha adquirido notoriedad entre los fans. Hablamos del western, un género que durante largo tiempo dominó el mundo del cine y que en el último tiempo se ha volcado a la pantalla chica.

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Con la popularidad de títulos como Yellowstone y sus spin-offs, 1883 y 1923, y otros como The Son y American Primeval, Netflix acaba de sumar a su catálogo otra joyita imperdible. Estrenada en 2022, Vientos oscuros (Dark Winds) se lanzó rápidamente a la conquista de la crítica y el público. Con tres temporadas ya emitidas, la serie se perfila como uno de los thrillers más originales de los últimos años.

Sinopsis de Vientos oscuros, la serie que es furor en Netflix tras su estreno

La trama nos lleva al desierto de Nuevo México en los años setenta, donde la vida de los agentes tribales Joe Leaphorn y Jim Chee se ve sacudida por una serie de crímenes brutales. Lo que parece un caso aislado pronto se transforma en una red de misterios que involucra secretos del pasado, tensiones raciales y dilemas morales que van mucho más allá del clásico “quién es el culpable”.

Con un desarrollo pausado pero intenso, el desierto se convierte en un personaje más de la historia, ideal para quienes disfrutan del suspenso que se cocina a fuego lento.

viejos oscruros netflix

Tráiler de Vientos oscuros

Embed - Dark Winds Temporada 1 Trailer SUBTITULADO / VIENTOS OSCUROS Trailer [HD] Zahn McClarnon

Reparto de Vientos oscuros

  • Zahn McClarnon como Joe Leaphorn
  • Jessica Matten como Bernadette Manuelito
  • Kiowa Gordon como Jim Chee
  • A Martinez como Sheriff Lawrence
  • Deanna Taushi Allison como Emma Leaphorn
  • Jenna Elfman como Sylvia Washington
  • John Diehl como B. J. Vines
  • Noah Emmerich como Whitover
viejos oscuros
