Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

Jorge Damián Da Rocha tiene 33 años y fue visto por última vez el martes en Tolosa. Tenía previsto pasar a buscar a su hija por el colegio, pero nunca llegó.

Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Una familia de La Plata busca intensamente a Jorge Damián Da Rocha, un hombre de 33 años que fue visto por última vez el martes al mediodía, cuando salió de su casa en Tolosa a bordo de una bicicleta de colores oscuros. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Ese día, Jorge tenía previsto ir hasta la escuela Normal Nº1, ubicada frente a Plaza Moreno, para retirar a su hija, pero nunca llegó al establecimiento. Según contaron sus allegados, llevaba una mochila negra y su teléfono celular, aunque desde el momento de su desaparición no volvió a responder llamadas ni mensajes. “Es como si el celular estuviera apagado”, señalaron con preocupación.

La denuncia fue radicada el mismo martes, y desde entonces familiares y amigos encabezan una intensa búsqueda que hasta ahora no arrojó resultados. Uno de sus conocidos aseguró haberlo visto el día anterior, aunque no pudo aportar información que permita orientar la investigación.

La causa está en manos de la UFI Nº6 de La Plata, caratulada como “búsqueda de persona”. Según relató su mamá, Gladys, Jorge atraviesa un difícil momento personal. “Estaba muy depresivo y sin trabajo”, contó en diálogo con 0221.com.ar, y agregó que recientemente había extraviado su DNI.

La mujer también mencionó que su hijo se había mostrado intrigado por unos videos sobre el árbol de cristal del Parque Pereyra, y que había manifestado su intención de ir hasta allí. “Le llamó la atención el color que toma el árbol de noche y los comentarios sobre que había fantasmas”, detalló.

Jorge es de tez morocha, contextura delgada, cabello corto y mide aproximadamente 1,90 metros de altura. Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo sano y salvo y pide que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique a 221-630-7810 (Gladys, madre) y 221-630-3430 (Javier, hermano).

