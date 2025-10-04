IR A
Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

La One habló por primera vez sobre su nuevo proyecto televisivo que la tendrá como conductora en el horario matutino y se mostró feliz.

Con el fin de potenciar el rating, El Trece convocó a Moria Casán para reforzar las mañanas que vienen con un bajo número desde hace meses. Por ese motivo, a partir de noviembre se renovará la programación para su llegada. El ciclo reemplazará a uno de los programas más destacados.

Fiel a su estilo, la One habló con LAM y contó el detalle de su conversación con las autoridades del canal para tenerla: “Me llaman de El Trece y me dice: ‘queremos que estés en la mañana’. Les dije: ‘sí’. ¿Saben por qué? Porque soy virgen de la mañana y quiero que El Trece me desvirgue”.

“El tema es que me llamaron hace pocos días y me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado. Parecido a cuando me llamaron en Brujas, dije: ‘¡Guau!, me parece interesante’”, reveló. Lo cierto es que el ciclo tomará el lugar de Mujeres Argentinas, el cual conducía María Belén Ludueña.

Y detalló sobre el equipo que podría tener: “Estuvimos hablando mucho, en esta semana me reúno nuevamente con la gente de producción, era para arreglar un poco lo mío, para arreglar todo. El panel, tendremos que hablar y está lo que está, algunos quedarán, otros no”.

El programa irá mano a mano con el ciclo A la Barbarossa, con quien Moria tiene una fuerte enemistad: “Son programas que están impuestos desde hace años en canales líderes. Te imaginás que no está en mi mente competir con nadie, por más que la gente quiera que compitamos”.

