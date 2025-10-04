Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará La One habló por primera vez sobre su nuevo proyecto televisivo que la tendrá como conductora en el horario matutino y se mostró feliz.







Con el fin de potenciar el rating, El Trece convocó a Moria Casán para reforzar las mañanas que vienen con un bajo número desde hace meses. Por ese motivo, a partir de noviembre se renovará la programación para su llegada. El ciclo reemplazará a uno de los programas más destacados.

Fiel a su estilo, la One habló con LAM y contó el detalle de su conversación con las autoridades del canal para tenerla: “Me llaman de El Trece y me dice: ‘queremos que estés en la mañana’. Les dije: ‘sí’. ¿Saben por qué? Porque soy virgen de la mañana y quiero que El Trece me desvirgue”.

“El tema es que me llamaron hace pocos días y me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado. Parecido a cuando me llamaron en Brujas, dije: ‘¡Guau!, me parece interesante’”, reveló. Lo cierto es que el ciclo tomará el lugar de Mujeres Argentinas, el cual conducía María Belén Ludueña.

Moria Casán La One destacó la calidad artística de Lali con el público y su mensaje contra los haters u odiadores. Redes Sociales

Y detalló sobre el equipo que podría tener: “Estuvimos hablando mucho, en esta semana me reúno nuevamente con la gente de producción, era para arreglar un poco lo mío, para arreglar todo. El panel, tendremos que hablar y está lo que está, algunos quedarán, otros no”.

El programa irá mano a mano con el ciclo A la Barbarossa, con quien Moria tiene una fuerte enemistad: “Son programas que están impuestos desde hace años en canales líderes. Te imaginás que no está en mi mente competir con nadie, por más que la gente quiera que compitamos”.