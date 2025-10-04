Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención Si buscás una opción que combine acción sin descanso, un protagonista carismático y una historia de venganza imparable, es el lanzamiento que no podés perderte.







Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene, es pura acción y narra la historia de un hombre que, tras sufrir una tragedia personal, se convierte en un implacable justiciero dispuesto a todo. ¿Qué estreno de Netflix está llamando la atención?

El protagonista se transforma en una figura temida al enfrentarse a mafias y organizaciones criminales que parecen intocables. Su lucha personal lo lleva a desafiar los límites de la ley y de su propia resistencia física, mostrando que el camino de la justicia también puede ser una guerra interna.

Las primeras reseñas destacan la intensidad de sus escenas y la solidez de su guion. La producción combina acción desenfrenada con una reflexión sobre la justicia, el poder y la redención. Aunque algunos críticos señalan que la violencia es extrema, coinciden en que el resultado es adictivo y emocionante. el guion se suma a la ola de producciones surcoreanas que arrasan en la plataforma, demostrando el interés global por el cine de Corea del Sur. Con propuestas frescas, arriesgadas y de alto nivel técnico, estas propuestas siguen ampliando su público más allá de Asia.

Sinopsis de Mantis, la película cargada de acción que llegó a Netflix "Reina el caos en la sociedad secreta de asesinos a sueldo, y nace una nueva generación de sicarios. Cuando caen las antiguas reglas, ¿quién osará dominar las sombras?", reza la reseña oficial de Netflix sobre la película Mantis, a la que definen como apta solo para mayores de 16 años.

Tráiler de Mantis Embed - Mantis | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

Reparto de Mantis Elenco completo de la película Mantis Yim Si-wan como Han-ul/Mantis

Park Gyuyoung como Jae-yi

Jo Woo-jin como Dok-go

Choi Hyun-wook como Benjamin

Jeon Bae-soo como Bae Su

Yoo Soo Bin como Dong Yeong

Jeon Do-yeon como Gil Bok Sun

Bae Gang-hee como Su Min

Sul Kyung-gu como Cha Min Gyu

Hwang Sung-bin como Puma Lee