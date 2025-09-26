26 de septiembre de 2025 Inicio
La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

Sabrina, la madre de una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, pidió justicia por ellas y comentó que ninguna autoridad se comunicó con las familias.

La furia de la madre de Morena Verri.

En medio del dolor por el triple femicidio de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, la mamá de Morena Verri cargó con furia contra la banda narco: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable".

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Sabrina habló con los medios durante el velatorio e indicó: "Les voy a agradecer por el apoyo de siempre, por todo. Por darnos nuestro espacio. Lo único que pido es que nos ayuden a investigar a fondo. Lo único que pido es justicia".

Visiblemente conmocionada, Sabrina no pudo evitar quebrarse en llanto. "Es muy injusto ver por lo que pasaron y no tenían la culpa mis nenas. No sabemos nada de lo que pasó, de eso se tiene que encargar la policía. Por lo que veo, la hicieron pasar a mi hija por cosas que no tenía nada que ver. Presenciaron una tortura, fue algo inhumano", señaló.

La mamá de Morena Verri reconoció estar muy insatisfecha con la investigación y, con mucha bronca, disparó: "Se podría haber hecho mucho más. Si no no tendría que estar enterrándolas hoy acá".

"Es sencillo y simple. Agarrás dos perros y empezás a rastrillar, en vez de estar molestando, todo por plata. A mí no me importa nada, yo voy por todo. Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable", cerró.

Triple femicidio: tras negarse a declarar, los 4 detenidos fueron trasladados al penal de Melchor Romero

La Fiscalía de La Matanza determinó el traslado de los 4 detenidos por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela a la Unidad 61 en Melchor Romero (ex Alcaidía III), La Plata. Tras negarse a declarar durante el proceso indagatorio, los sospechosos fueron removidos de la DDI de La Matanza, en San Justo hacia el sur de la Provincia.

La UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del flamante fiscal Adrián Arribas quien recibió el expediente completo de su colega Gastón Dupláa, ordenó el inmediato traslado de los acusados Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González.

otro detenido

Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, según se confirmó en las últimas horas, fue imputado , por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. La misma acusación le fue aplicada a su pareja, Iara Daniela Ibarra

Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara fueron considerados femicidios por el fiscal Arribas, delito por el que se puede recibir la pena de prisión perpetua. Villanueva e Ibarra fueron imputados por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra y Magalí Celeste González Guerrero, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado.

Quiénes son los 4 detenidos:

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

