Macabro crimen en Moreno: un hombre confesó que mató al hijo de 4 años de su pareja

El propio acusado llevó al niño al hospital ya sin signos vitales, y cuando fue revisado por el personal médico notaron que el niño presentaba lesiones de violencia. La mamá y abuela de la víctima contó que su pareja era violento con el pequeño.

 Cristian Deivy Torrico Mendoza quedó detenido

  Cristian Deivy Torrico Mendoza quedó detenido, imputado de homicidio agravado

Un hombre quedó detenido luego de confesar que mató al hijo de 4 años de su pareja, tras llevarlo al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, sin signos vitales este sábado.

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció una foto de Pequeño J con Lara Gutiérrez

Cristian Deivy Torrico Mendoza de 30 años, llevó al niño cargándolo en brazo y al llegar al centro de salud, contó que él había quedado al cuidado del niño y que se había descompensado. Los médicos intentaron reanimar al niño para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, el hijastro ya estaba sin signos vitales y, además, los profesionales sospecharon de sus contradicciones e incluso descubrieron marcas en el cuerpo del pequeño. Inmediatamente alertaron a la Justicia.

Torrico Mendoza admitió haber provocado la asfixia del niño y quedó detenido, imputado de homicidio agravado. Durante la investigación, el fiscal del caso, Federico Soñora, descubrió que el acusado tenía celos del nene, que ya le había pegado en otras oportunidades y sospecha que lo mató para hacer sufrir a su mamá, según confiaron fuentes a Infobae.

La declaración de madre y abuela, clave para la detención

La acusación también va de la mano con las declaraciones de la madre y abuela de la víctima quienes aseguraron que el hombre, de nacionalidad boliviana, era violento con el pequeño, aunque no tiene denuncias por violencia de género o familiar.

La autopsia determinó que el niño, Sebastián Emanuel Yafrate murió por asfixia.

“Por los dichos de la mamá y de la abuela del nene se terminó cerrando el perfil: era violento con el niño, pero además era celoso del vínculo que su pareja tenía con el chiquito”, expresaron desde el seno de la investigación los primeros indicios que llevarían a la confirmación del horror.

Ahora, la causa avanza para sostener la hipótesis fiscal del femicidio tranversal (NdeR: tiene el propósito de “hacer sufrir” a una tercera persona con quien el autor tuvo o tiene una relación matrimonial o de pareja) de Emanuel.

