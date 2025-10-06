6 de octubre de 2025 Inicio
Quién es el "Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

El hombre fue señalado por Víctor Sotacuro, a quien contrató como remisero la noche del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Está siendo buscado en el norte del país.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron encontradas asesinadas el 13 de septiembre

En medio de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, la Justicia avanza en un nuevo sospechoso involucrado en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, señalado como "El Loco David".

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció una foto de Pequeño J con Lara Gutiérrez

Durante la declaración del remisero Lázaro Víctor Sotacuro apuntó contra un El Loco David, a quien calificó como “un albañil peruano” que lo contrató para hacer un viaje lo dejó en una fiesta peruana y luego tuvo que volver a buscarlo donde lo recoge con otras dos personas que estaban “embarradas”.

De acuerdo a la investigación, creen que este hombre es el autor material del triple femicidio y las torturas, según consignó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N. “Creen que es parte de los sicarios y que es un hombre muy pesado”, agregó y detalló que se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.

pequeño j lara

Triple femicidio de Florencio Varela: semana clave por posibles nuevas detenciones

De acuerdo a lo que informó el fiscal del caso por el femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, Carlos Adrián Arribas, hay más gente que podrían estar vinculados a la causa de Florencio Varela y confirmó que posiblemente haya nuevos pedidos de captura.

Se trata de dos hombres que ya están identificados de nacionalidad peruana de 39 y 45 años, y si bien aún no está dictado el pedido de detención podría darse en las próximas horas o días. Los hombres tienen domicilio en José C. Paz y de acuerdo a la investigación, tiene 8 ingresos al país, pero no tiene antecedentes penales.

El funcionario señaló que “una de las hipótesis puede ser que haya un tema de drogas. En los implicados el consumo está y, en el medio, hay que probar si el tema narco atraviesa la causa. Si es así, tendría que pedir la declinación de la competencia y que pase al fuero federal”.

