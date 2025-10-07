Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales El detenido, identificado como Ikechukwu Ndubuisi, está apuntado por "estafa en concurso real con asociación ilícita". La organización captaba a sus víctimas por redes sociales, les hacían creer que se habían enamorado y les solicitaba una gran suma de dinero. Por







Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Cayó en el Aeropuerto de Ezeiza, Ikechukwu Ndubuisi, un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales. La organización captaba a sus víctimas por redes sociales, les hacían creer que se habían enamorado y les solicitaba una gran suma de dinero.

El detenido tenía pedido de captura internacional de Interpol por integrar una organización delictiva transnacional dedicada a cometer extorsiones y defraudaciones mediante el uso de medios informáticos y sistemas bancarios.

La causa está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo del juez Manuel De Campos, quien había imputado al sospechoso y ordenado su detención a través de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol. El hombre permanecía prófugo hasta su reciente captura.

Nigeriano detenido 7-10-25

Tras una serie de tareas de inteligencia, los investigadores detectaron que el acusado intentaba realizar trámites migratorios para viajar a la Argentina. Su itinerario comenzó con un vuelo desde Etiopía hacia Brasil, con destino final en Buenos Aires.

En virtud de la Notificación Roja de Interpol, la División Prevención Delictiva Internacional de la PFA mantuvo comunicación directa con la Oficina Central Nacional (OCN) en Brasilia, lo que permitió monitorear su recorrido bajo estricta vigilancia hasta su arribo al país, donde finalmente fue detenido. Los detalles del operativo fueron compartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante su página oficial.