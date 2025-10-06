Caso Loan: los fiscales reclaman que se extienda el plazo de cierre de la investigación Advierten que el plazo de dos meses impuesto por la Justicia es insuficiente frente a la magnitud de la causa y puede afectar la búsqueda de la verdad. Por







Los fiscales que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, presentaron un recurso ante la Cámara de Casación para que se revise el plazo de apenas dos meses fijado para cerrar o extender la investigación.

El pedido fue firmado por el fiscal general Cristian Schaefer y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. En su presentación, advirtieron que el tiempo concedido es “exiguo frente a la gravedad y complejidad” del caso y que esa limitación podría comprometer la posibilidad de conocer la verdad.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal calificaron la resolución del tribunal como “arbitraria” y reclamaron que se amplíe el plazo de investigación. En forma subsidiaria, solicitaron que las actuaciones regresen a la Cámara Federal de Corrientes para su revisión urgente.

Mientras tanto, siete personas deberán enfrentar un juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento del niño: su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, el ex marino Carlos Pérez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.

Maciel está acusado como partícipe necesario, y el resto como autores. A más de un año de la desaparición, la Justicia todavía no fijó fecha para el inicio del debate que podría esclarecer uno de los casos más oscuros de los últimos tiempos.