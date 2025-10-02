2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio de Florencio Varela: renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez

Gonzalo Fuenzalida dejó la representación legal de la familia de la adolescente de 15 años, en medio de tensiones internas y nuevas revelaciones de la causa.

Por
Renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela
Renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela

El abogado Gonzalo Fuenzalida presentó este jueves su renuncia como representante legal de la familia de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el triple femicidio de Florencio Varela.

Te puede interesar:

Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años

La decisión se produjo en medio de tensiones internas y tras las polémicas declaraciones del abogado defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, Guillermo Endi, quien vinculó el móvil del crimen con el robo de cocaína.

Durante el mediodía Endi deslizó que el móvil del triple crimen tuvo que ver con el robo de 400kg. de cocaína, que habrían sido sustraídos por un supuesto "noviecito" de Lara, quien se encargó de dormir a un narco para que la droga pudiese ser robada.

La salida de Fuenzalida se conoció el mismo día en que se levantó el secreto de sumario y comenzaron a trascender nuevos detalles de la investigación.

La familia de Gutiérrez se prepara ahora para designar a una nueva abogada, que asumirá la querella y podría implicar un cambio de estrategia judicial respecto al resto de los familiares de las víctimas.

Triple femicidio en Florencio Varela

Hasta el momento, nueve personas permanecen detenidas por su presunta participación en el triple femicidio. Entre ellos figuran Magalí González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, en cuya vivienda fueron hallados los cuerpos; Andrés Parra e Iara Ibarra, jóvenes acusados de colaborar en el crimen.

Además de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio, capturados en Perú. También fueron detenidos Lázaro Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, arrestados en Bolivia, junto a Ariel Giménez, señalado por haber participado en el entierro de las víctimas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió

Feroz ataque a la salida de un boliche

Feroz ataque a la salida de un boliche: 10 jóvenes golpearon y patearon a otro

play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio viajará este jueves y será indagado el viernes

Las mafias, que antes parecían operar en las sombras, ahora utilizan el terror como herramienta de comunicación y control territorial.

Crímenes con sello narco: 5 casos que conmocionaron al país en los últimos años

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Rating Cero

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

Son dos famosos muy importantes de Argentina.

¿Con lugar confirmado? Esta famosa pareja argentina se casaría y su ceremonia tiene salón

La maldición de La Llorona un estreno de 2019 que ya está disponible en Netflix y no te podés perder.
play

La maldición de La Llorona llegó a Netflix y tiene a todos aterrados: cuál es la trama

últimas noticias

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Hace 9 minutos
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Hace 22 minutos
Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Hace 29 minutos
play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Hace 32 minutos
The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Hace 34 minutos