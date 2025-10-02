Triple femicidio de Florencio Varela: renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez Gonzalo Fuenzalida dejó la representación legal de la familia de la adolescente de 15 años, en medio de tensiones internas y nuevas revelaciones de la causa. Por







Renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela

El abogado Gonzalo Fuenzalida presentó este jueves su renuncia como representante legal de la familia de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el triple femicidio de Florencio Varela.

La decisión se produjo en medio de tensiones internas y tras las polémicas declaraciones del abogado defensor de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, Guillermo Endi, quien vinculó el móvil del crimen con el robo de cocaína.

Durante el mediodía Endi deslizó que el móvil del triple crimen tuvo que ver con el robo de 400kg. de cocaína, que habrían sido sustraídos por un supuesto "noviecito" de Lara, quien se encargó de dormir a un narco para que la droga pudiese ser robada.

La salida de Fuenzalida se conoció el mismo día en que se levantó el secreto de sumario y comenzaron a trascender nuevos detalles de la investigación.

La familia de Gutiérrez se prepara ahora para designar a una nueva abogada, que asumirá la querella y podría implicar un cambio de estrategia judicial respecto al resto de los familiares de las víctimas.

Triple femicidio en Florencio Varela Hasta el momento, nueve personas permanecen detenidas por su presunta participación en el triple femicidio. Entre ellos figuran Magalí González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, en cuya vivienda fueron hallados los cuerpos; Andrés Parra e Iara Ibarra, jóvenes acusados de colaborar en el crimen. Además de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio, capturados en Perú. También fueron detenidos Lázaro Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, arrestados en Bolivia, junto a Ariel Giménez, señalado por haber participado en el entierro de las víctimas.