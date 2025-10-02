2 de octubre de 2025 Inicio
Feroz ataque a la salida de un boliche: 10 jóvenes golpearon y patearon a otro

El hecho quedó registrado en un video en Rincón de los Sauces, Neuquén, en el que se puede observar la violencia que ejercen sobre el chico tirado en el suelo. No se registraron denuncias.

Un grupo de jóvenes atacó a otro a la salida de un boliche en Neuquén y todo el hecho quedó registrado en un video de dos minutos que fue difundido en redes sociales en donde se ve la violencia extrema con la que se manejaron. Algunas jóvenes intentaron defenderlo sin éxito.

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió
Hay aproximadamente diez personas que agreden a otra sobre la calle, mientras pasan automovilistas y personas, pero nadie interviene en la pelea. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en Rincón de los Sauces, la localidad ubicada en el noreste de la provincia.

La Policía reveló que el hecho no fue denunciado por ninguno de los integrantes y, por eso, no se inició una investigación al respecto. “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo", indicó el comisario Juan Valenzuela en radio neuquina LU5.

Policía Neuquén

“Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de esto”, agregó el comisario.

El video de la golpiza corresponde a la misma noche en la que ocurrió otra golpiza con dos chicas como protagonistas, pero sí fue denunciado.

