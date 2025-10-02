2 de octubre de 2025 Inicio
Santiago del Estero: una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió

María Juan se encontraba en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente de tránsito y falleció a los pocos minutos luego de iniciar las llamas.

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió

Una mujer murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de intentar encender un cigarrillo mientras se encontraba internada en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada. La Justicia investiga cómo llegó el encendedor hasta la pieza de la paciente.

María Juan de 55 años había sido internada luego de un accidente de tránsito el 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí. Tuvo que ser atendida en el Hospital Zonal y allí la derivaron al Hospital Regional, donde realizaba su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva.

La paciente estaba intubada y con asistencia mecánica. Fue entonces que decidió prenderse un cigarrillo, el cual, según las cámaras de seguridad y un informe policial, se había dado el hermano de la mujer fuera del horario permitido.

A los pocos minutos, la camilla donde estaba acostada empezó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y las vías aéreas, lo que obligó al traslado al Shock Room. Murió el lunes por la noche y las unidades fiscales intervinieron en el caso policial.

Solicitaron pericias, declaraciones a médicos, enfermeras y análisis de las imágenes de seguridad para lograr recapitular cómo se produjo el incidente.

