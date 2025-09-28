Triple femicidio en Florencio Varela: el detenido por enterrar a las víctimas habría hablado con C5N

Mariela López Brown dialogó con un hombre que salió al aire de espaldas y con la cabeza tapada con una capucha. Dijo llamarse Ariel, se presentó como jardinero, y contó sobre su trato con Magalí Celeste González Guerrero, otra de las apresadas por el crimen.

Tras la noticia de la detención de Ariel Giménez , acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela, existe la posibilidad certera de que el hombre haya hablado con C5N el jueves, cuando los medios cubrían la noticia en el lugar donde habían sido hallados los cuerpos.

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron al hombre el acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas

Allí, la cronista Mariela López Brown dialogó con un joven que dijo llamarse Ariel. Salió al aire de espaldas, con la cabeza cubierta con una capucha, y se presentó como jardinero . "Yo le cortaba el pasto a la chica de la esquina, hace tres meses", contó, en relación a Magalí Celeste González Guerrero , otra de las detenidas. "El marido era peruano, ella me contrató a mí para que le corte el pasto cada quince días. La última vez fue hace dos semanas y después pasó lo de las chicas que las fallecieron [sic] ahora" , añadió.

Si bien hablaba de González Guerrero, la mencionó con otro nombre. " Se llamaba Giuliana, era una chica morocha, gordita, jovencita, de 19 años. El marido era más grande que ella, era peruano, un chabón grandote . Tenían un nene chiquito, siempre que yo venía estaba sola ella. Hacía tres meses que estaban acá alquilando. La dueña venía cada tanto, les había dejado los perros a cargo que eran de otra chica que vivía ahí", relató.

"Cuando empezaron a alquilar me llamaron a mí, después pasó lo que pasó y ya no la vi más a la chica. El sábado a la noche me mandó un mensaje de que ya no pase más a cortar el pasto porque ella ya no vivía más acá , que se iba a otro lado con el marido y el nene", concluyó.

López Brown narró este domingo que cuando termina la nota le preguntó si le podía mostrar los mensajes que tenía con ella. "Hasta la muestro la foto de las dos mujeres detenidas para que reconozca quién era la dueña de la casa. Y reconoce a Magalí, que era la mujer del peruano, el primer detenido. Pero me dijo 'no tengo el teléfono'", detalló.

"Fuera del aire cuenta que tenía una conversación fluida, que ella le decía que pasara al patio, que le ofrecía drogas", añadió.

Personal de la DDI de La Matanza hizo este sábado la sexta detención por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Ariel Giménez, argentino de 29 años, quien habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Giménez fue capturado cuando volvía a la vivienda que había sido allanada la noche del viernes. Su búsqueda comenzó a partir del testimonio de un chofer de aplicación que declaró haber trasladado, desde la vivienda donde mataron a las chicas hasta la casa allanada, a un hombre que llevaba una pala y un parlante.

Los efectivos no encontraron en el lugar ni al hombre ni a la pala en el inmueble, pero sí el parlante. La herramienta, por su parte, se halló en la casa de una vecina que aseguró que Giménez se la dejó porque iba a hacer un trabajo que nunca se llevó a cabo.

Luego, pudieron detenerlo cuando llegaba a su casa en Florencio Varela.

Pala triple crimen Florencio Varela Ariel Giménez La pala que habría sido utilizada para cavar el pozo para enterrar a las víctimas del triple crimen.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Los detenidos en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes, según la investigación, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" contra las tres chicas con la intención de matarlas. A ellos se sumaron Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las jóvenes, y Ariel Giménez, apuntado por haber hecho el pozo para enterrar los cuerpos.

Se conoció la imagen de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, se difundió la imagen de "Pequeño J", el principal señalado de la causa. El líder narco peruano, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, habría sido para los investigadores quien ordenó el crimen de las jóvenes, como así también su tortura y su transmisión "disciplinadora en vivo".

De acuerdo con allanamientos orquestados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, existía el peligro de que Pequeño J pudiera salir del país, por lo que ya emitieron la alerta roja y ordenaron el pedido de captura internacional.

Esta acción se produjo horas después de que detuvieran a Lázaro Sotacuro, la quinta persona vinculada con el crimen y a quien detectaron en Bolivia.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que “Pequeño J” habría contratado a sicarios para llevar adelante el crimen planificado de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), en represalia por el presunto robo de dinero y cocaína.

Según fuentes del caso, el jefe narco también habría coordinado la transmisión en vivo del crimen dentro de un grupo cerrado en redes sociales, con la intención de enviar un mensaje claro y intimidante a través de las muertes.