Reprimieron a la mamá de una de las víctimas del triple femicidio tras la marcha de Ni una menos

La madre de Morena Verri, Sabrina, denunció que fue brutalmente agredida por las fuerzas de seguridad. "Me empujaron contra un cordón..."

Por

La mamá de la víctima de femicidio fue reprimida tras la marcha pacífica al Congreso.

Durante la desconcentración de la marcha del colectivo Ni Una Menos para pedir justicia por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, la mamá de Morena fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales.

Femicidio de Micaela García: ordenaron un nuevo juicio para uno de los asesinos

Sabrina quedó en medio de los agentes que le apuntaron con los palos de goma a centímetros del rostro.

En el programa Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey, mostraron las secuencias de imágenes y videos que circularon este sábado en las redes sociales.

Ahí se vio cómo uno de los uniformados golpeó con el escudo de lleno en la cara de una mujer, de las miles que se manifestaron pacíficamente esta tarde en la Ciudad.

"Se tuvieron que ir porque alguien de la organización de la marcha les avisó que había orden de reprimir... había una especie de corralito, de vallado y la gente entró en pánico", reveló el conductor que le dijo una integrante del colectivo feminista que estuvo este sábado en la marcha.

Minutos más tarde, la mujer contó ante la prensa: “Me empujaron contra un cordón, y le digo soy la mamá de Morena y me empujaban, mi hijo se tuvo que meter ’es mi mamá, me mataron a mi hermana’”, detalló.

La convocatoria fue a las 16, a la Plaza de Mayo, para movilizarse al Congreso para reclamar justicia por el asesinato de la jóvenes de Ciudad Evita. Fueron miles de mujeres con sus familias, además de las organizaciones feministas, quienes marcharon pacíficamente para visibilizar la violencia de género que vive la sociedad argentina.

El caso del triple femicidio de Florencio Varela

Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas brutalmente asesinadas. Después de 4 días de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes. Las pusieron en bolsas de residuos y las enterraron en el patio de la casa.

Hay 5 detenidos acusados imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

