Murió Marta Lubos a sus 82 años: dolor por la partida de una actriz emblemática La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó este viernes el fallecimiento de la artista. Con una trayectoria destacada en cine, teatro y televisión dejó una huella imborrable gracias a su enorme versatilidad en la actuación. + Seguir en







La reconocida actriz, Marta Lubos, participó de innumerables obras de cine, TV y teatro. Redes sociales

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó este viernes la muerte de Marta Lubos a sus 82 años. La reconocida actriz tuvo una trayectoria extensa en el teatro, el cine y la televisión nacional. La entidad la despidió como una figura de "gran versatilidad" profesional, tanto para producciones de gran escala como para la escena alternativa argentina.

La familia de la artista invitó a despedirla hoy entre las 17 y las 21.30 en la cochería Zuccotti Hermanos de la Capital Federal. Sus hijos, Joaquín y Laura, comunicaron el deceso con un mensaje muy emotivo mediante las redes sociales. "Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz", señalaron y, además, solicitaron a los allegados que no envíen ofrendas florales al lugar del velatorio.

Colegas y amigos del ambiente artístico manifestaron su pesar ante la noticia de la partida física de Lubos. Entre ellos, Osmar Núñez se refirió a ella con afecto como una mujer muy "talentosa y bella".

La actriz inició su formación profesional recién a los 40 años bajo la tutela de la maestra Alejandra Boero. Lubos trabajó como ejecutiva en una empresa de comercio exterior antes de volcarse por completo al arte, ámbito en el que recibió prestigiosos galardones como los premios María Guerrero y ACE por su labor.

Los trabajos más recordados de Marta Lubos En la pantalla grande participó en películas internacionales de gran éxito como Diarios de motocicleta y La niña santa. También formó parte de ciclos televisivos muy populares, entre los que figuran Mujeres asesinas y 099 Central. Su carrera docente en el espacio Andamio 90 consolidó su perfil como una referente cultural.

También participó en una lista interminable de obras teatrales, entre las que resaltan piezas como El diccionario, La reina de la belleza y Lisístrata. Su presencia en la escena alternativa fue constante y muy valorada por la crítica especializada debido a su compromiso con cada personaje. Su paso por el cine incluyó títulos destacados como Whisky Romeo Zulu, La mirada invisible, Patagonia y El inventor de juegos.