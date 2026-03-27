Nancy Pazos celebró el fallo a favor de Argentina: "El modelo es YPF"

En su editorial por la pantalla de C5N, la conductora se refirió a los temas más calientes de la semana en materia política. Abordó la marcha del 24 de marzo a 50 años del golpe, se adentró en la imputación contra Manuel Adorni y celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York: "Una victoria judicial", afirmó.

Nancy Pazos empezó su segundo programa de la temporada con una filosa editorial en la que disparó contra todos, pero, en particular, apuntó al presidente Javier Milei por la posición que mostró durante la cadena nacional , en la que se apropió del fallo favorable a la Argentina por parte de la Justicia estadounidense en la causa pr la expropiación de YPF. "Gracias a papá Trump", ironizó la conductora.

"Entonces no es una victoria jurídica, es un favor. Y los favores se pagan", comenzó su editorial la especialista en política, en Inteligencia Artesanal por C5N. Pazos cuestionó el discurso del Presidente y la atribución que el mandatario hizo a su gestión sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

La periodista invitó a la audiencia a escuchar nuevamente el discurso del líder libertario e hizo una reflexión sobre el juego de palabras del funcionario. "'Expropiar es robar', dijo el Presidente de la Nación, y ahí está la trampa", analizó Pazos: aseguró que el fallo expresa lo contrario a lo que Milei denunció en la transmisión oficial de este viernes.

La conductora remarcó la contradicción a la que el mandatario se expuso con el mensaje. "La Justicia norteamericana acaba de decir que la expropiación de YPF fue legítima. Que la soberanía del país sobre sus recursos naturales es válida. Que el Estado argentino actuó dentro del derecho. ¿Cómo pueden ser las dos cosas al mismo tiempo?", lanzó Pazos.

Para cerrar la idea, la periodista realizó un cuestionamiento abierto a los dichos del funcionario. "O expropiar está mal y es un robo, o la Justicia americana tiene razón. Una de las dos cosas es mentira. Y está claro que el que está mintiendo sos vos", arremetió sin titubeos contra el libertario.

"Ganamos a tal punto que hay que cantarle en la cara a esos fondos buitre de mierda", enfatizó la conductora, que aprovechó para mostrar la caída de las acciones de esos fondos en el mercado, mientras que las de YPF repuntaron tras el fallo. "Hay que brindar", mencionó Pazos mientras alzaba una copa de champán hacia la cámara, y remarcó: "El modelo que tenemos que construir en los demás rubros de Argentina es el modelo de YPF".

"Hoy se hizo justicia", aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un audio que compartió la conductora. "Respecto a los insultos y posiciones absurdas, no hay mucho que decir. Además, tiene un permanente cambio de ideas y de posturas para sacar provecho político", manifestó el mandatario bonaerense, quien mostró su alegría por el fallo: "Por suerte se recuperó YPF y se puso en marcha Vaca Muerta", cerró.

Luego, Pazos hizo alusión a la marcha del 24 de marzo en el aniversario número 50 del último golpe cívico militar: "La Argentina que recuerda y aprende del recuerdo. La Argentina que construye". Emocionada, puntualizó sobre presencia de la juventud en la Plaza de Mayo: "Esas chicas y chicos fueron porque entienden algo que este Gobierno todavía no aprendió: un pueblo que recuerda es un pueblo sabio, que aprende de sus errores y no los vuelve a cometer", sostuvo.

En otro tramo de su editorial, también abordó la causa en la que imputaron al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito. "Ay, Manu, Manu: yo ya no sé qué hacer con vos. No servís ni para espiar", afirmó la conductora. "El 76% de la gente quiere que renuncies", dirigió su mensaje directamente el vocero presidencial, y cerró: "No está capacitado".

"Mientras 6 de cada 10 hogares pagaron la comida de este mes con tarjeta de crédito, mientras la nafta está a $2.050 en el surtidor, mientras el parque industrial más grande del país despidió el 20% de sus empleados, ahí está Manuel Adorni con el Rolex", detalló Pazos sobre la foto que se tomó el implicado junto a la legisladora Patricia Bullrich, en la que se lo ve con un reloj de la ostentosa marca.

La conductora hizo un repaso sobre los números de la economía: "El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires pasó del 6,7% al 7,3%. Desde que asumió Milei, subió más del 50%. Una de cada ocho empresas está en mora crediticia grave. El consumo no encuentra piso; tuvo una caída del 1,8% interanual. Los salarios reales cayeron el 7,9% desde que llegó este Gobierno", enumeró Pazos, y culminó con una pregunta: "¿Y el equipo económico dónde está?".