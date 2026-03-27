Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

El actor argentino, nacionalizado en España, hijo de un desaparecido en la última dictadura militar en Argentina pidió estar atento a "las señales" del autoritarismo y la ultraderecha. Denunció el "genocidio actual en Gaza".

El acto argentino, nacionalizado español, Juan Diego Botto recordó qué significó el terrorismo de Estado en Argentina , y las consecuencias para las víctimas y sobrevivientes : "Hay que recordar el 50 aniversario del golpe de estado que se vivió en Argentin a para que no se olvide. Fue el más sanguinario y cruel, y fue lo que empujó a la muerte y al exilio a un gran número de personas, como es el caso de mi madre y mío".

El protagonista de Martin (Hache) reflexionó en la televisión española: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo para estar atentos a las señales”.

El actor nacionalizado en España, hijo de un desaparecido por la última dictadura militar en el país, visitó el programa La Revuelta, donde aseguró que la sociedad deber permanecer "atenta a las señales" para que el horror del fascismo no encuentre grietas por donde pasar o volver.

El artista no sólo recordó el pasado argentino, sino que denunció el "genocidio actual en Gaza" y entregó a al producción del ciclo una placa con la inscripción "Artistas por Palestina". También, exigió a los ciudadanos no apartar la vista de esta masacre.

Por su parte, el conductor David Broncano hizo la pregunta filosófica que caracteriza a la emisión de la T “¿Prefieres ser víctima de una injusticia o ser obligado a cometerla?”, preguntó a Botto, quien hizo una pausa y reflexionó: “Doy gracias por ser víctima y no verdugo, porque prefiero sufrir a ser un miserable”, frase atribuida a víctimas del Holocausto como Hannah Arendt y Viktor Frankl.

Juan Diego Botto, su historia

Juan Diego Botto nació el 29 de agosto de 1975 en Buenos Aires. Es hijo de la actriz argentina y profesora de interpretación Cristina Rota, y del actor argentino Diego Botto, quien desapareció en 1977 durante la última dictadura argentina. La pareja tenía una hija mayor, María Botto, nacida en 1974.

En 1978, cuando tenía solo 2 años, su madre embarazada de una nueva pareja decidió abandonar el país y trasladarse a España, donde dio a luz a su hija, la también actriz Nur Levi (1979). La familia fijó su residencia permanentemente en España gracias a la doble nacionalidad, y desde entonces Botto vive en España.

Botto protagonizó en 1997, Martín (Hache), película dirigida por Adolfo Aristarain. Es un drama argentino-español que explora el desarraigo, la familia y la crisis existencial. Tras un intento de suicidio en Buenos Aires, Hache, un joven de 19 años, es enviado a Madrid a vivir con su padre, Martín (Federico Luppi), un cineasta cínico y desilusionado que evoca la soledad. La trama habla del fracaso, la muerte, el miedo al compromiso, el cine y la política argentina, con diálogos incisivos y crudos.