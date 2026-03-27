Horóscopo de hoy, sábado 28 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 27 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Cuando el Sol entra en Aries pasan estas cosas: qué cambia para todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

(21 de abril al 21 de mayo)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. No derroche su dinero por muy bien que vayan las cosas. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dedique más tiempo a estar con su familia. No abuse económicamente de sus amigos. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Agobio por cuestiones del corazón. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.