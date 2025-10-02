2 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara habría robado "400 kilos de cocaína"

Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos, sugirió que el crimen podría estar vinculado a un robo de drogas, una versión que genera más dudas que certezas y fue rápidamente desmentida por los abogados de otros involucrados.

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara habría robado "400 kilos de cocaína"

En medio de la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, el abogado Guillermo Endi, representante de Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, arrojó una conjetura que sorprendió tanto por su alcance como por su verosimilitud.

Según el letrado, el móvil del crimen estaría vinculado al robo de droga: “Lara habría sustraído 400 kilos de cocaína de personas vinculadas a Pequeño J”, afirmó, aunque la cantidad de kilos en cuestión resulta poco creíble. "Puede haber un error en cuanto a la cantidad, no tanto por el volumen que ocupa si no porque es mucha plata. Representan más de 2 palos verdes", expresó el periodista Paulo Kablan.

Según la versión de Endi, Lara Gutiérrez contaba con información de un joven con quien mantenía una relación sentimental y que, además, tenía contacto con un segundo chico del barrio que trabajaba para otra banda cuidando un cargamento.

La menor, según el abogado, habría sido persuadida para que marcara el lugar donde se encontraba la droga y el dinero, o incluso participar del robo colocando somníferos al cuidador, evocando casos de viudas negras.

Por su parte, Gonzalo Fuenzalida, abogado de Lara, de 15 años, desmintió rotundamente cualquier vinculación de su defendida con bandas narco o participación en el hecho. Sin embargo, la versión de Endi coincide con la de los fiscales, que mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar con precisión el móvil del triple homicidio.

Lara habría mantenido un vínculo previo con Pequeño J

Una testigo también contó que entre las víctimas y los victimarios se conocían e incluso había una relación de amistad entre alguno de ellos. "A Pequeño J lo conocían desde antes dos de las víctimas y habían entablado cierta relación. Se habían encontrado en una YPF, en un Mcdonald´s", contó Kablan.

