Horror en Santiago del Estero: le iba comprar un celular a su vecino y encontró un video de su hija de 11 años

La madre de la menor se dio cuenta del material audiovisual cuando se dispuso a revisar el dispositivo que el hombre iba a venderle. Horas más tarde, un grupo de vecinos fue a la casa donde vivía el acusado de poseer material de abuso infantil y la prendió fuego.

Un verdadero horror tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero cuando una madre iba a comprarle un celular a un vecino y, al revisarlo al momento de pagarle, se encontró con un video de su hija de 11 años. La vivienda del hombre, acusado de poseer material de abuso infantil, fue incendiada a las horas por vecinos de barrio Textil de La Banda.

Además de identificar entre las fotos y videos su hija, la mujer reconoció también a la niña de una vecina que tiene 14 años. Cuando el hombre se dio cuenta de que la mujer había encontrado el material, le sacó el teléfono de las manos y escapó a pie.

La información publicada por el medio local Nuevo Diario Web señala que las llamas de la propiedad consumieron todo lo que había en el interior, aunque al momento del hecho, no había nadie dentro. En el lugar se hicieron presentes agentes de la Comisaría Nº 15 y personal de los Bomberos Voluntarios de La Banda, que apagaron el fuego.

Por su parte, la mujer que había descubierto el material audiovisual tuvo que recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación después descubrir las fotos se su hija en el móvil. Luego de que se recuperó, fue a la comisaría junto a la madre de la otra nena de 14 años que aparecía en los videos para realizar la denuncia correspondiente.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

