Por qué al asesino en serie Ed Gein lo conectan con las películas La matanza de Texas, El silencio de los corderos y Psicosis

Aunque las películas no relatan su vida de forma literal, muchas de sus características fueron adaptadas y transformadas en personajes de ficción.

Por
La espeluznante historia de Ed Gein que inspiró a varios cineastas

  • Ed Gein nació en 1906 en Wisconsin, en una familia atravesada por el alcoholismo y el fanatismo religioso. Su madre ejerció una influencia extrema sobre él, con una educación rígida y obsesiva basada en el Antiguo Testamento.
  • Tras la muerte de su padre y de su hermano, Gein quedó completamente solo luego del fallecimiento de su madre en 1945.
  • En 1957, la policía descubrió en su granja restos humanos y objetos fabricados con piel y huesos. La víctima más impactante fue Bernice Worden, hallada decapitada y mutilada dentro de la vivienda.
  • Gein confesó haber asesinado a dos mujeres y admitió profanar tumbas para obtener restos humanos. Su historia inspiró personajes icónicos del cine de terror como Leatherface (La matanza de Texas), Norman Bates (Psicosis) y Buffalo Bill (El silencio de los corderos).

La figura de Ed Gein trasciende el ámbito policial para convertirse en una de las influencias más perturbadoras de la cultura popular. Aunque sus crímenes ocurrieron en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, el impacto de su historia fue tan profundo que terminó inspirando a algunos de los villanos más icónicos del cine de terror.

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

A fines de la década de 1950, los detalles que comenzaron a salir a la luz sobre la vida y los actos de Gein generaron un shock social sin precedentes. Su obsesión con los cuerpos, su relación enfermiza con la muerte y el aislamiento en el que vivía construyeron un perfil psicológico tan inquietante que resultó irresistible para guionistas y directores en busca de historias extremas.

Quién fue Ed Gein y por qué su historia inspiró al terror en el cine de los asesinos en serie

Ed Gein

Edward Theodore Gein nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por la violencia y el fanatismo religioso. Su padre era alcohólico y su madre, profundamente ultrarreligiosa, sostenía una visión extrema y misógina del mundo, convencida de que las mujeres representaban una tentación diabólica.

Tras la muerte de su padre y luego la de su hermano Henry en circunstancias nunca del todo esclarecidas, Ed quedó completamente solo cuando su madre falleció en 1945, hecho que profundizó su aislamiento y sus conflictos psicológicos.

En 1957, la policía ingresó a su granja en busca de una mujer desaparecida y se encontró con una escena de horror: restos humanos, objetos fabricados con piel y huesos, y el cuerpo mutilado de Bernice Worden. Gein confesó dos asesinatos, aunque explicó que muchos de los restos provenían de la profanación de tumbas.

Su historia no solo conmocionó al país, sino que también sirvió de inspiración directa para personajes icónicos del cine como Leatherface, Norman Bates y Buffalo Bill, consolidando su figura como una de las más influyentes y perturbadoras del terror moderno.

Tras ser declarado inimputable por enfermedad mental, pasó el resto de su vida internado en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1984.

