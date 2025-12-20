Por qué al asesino en serie Ed Gein lo conectan con las películas La matanza de Texas, El silencio de los corderos y Psicosis Aunque las películas no relatan su vida de forma literal, muchas de sus características fueron adaptadas y transformadas en personajes de ficción. Por + Seguir en







La espeluznante historia de Ed Gein que inspiró a varios cineastas

Ed Gein nació en 1906 en Wisconsin, en una familia atravesada por el alcoholismo y el fanatismo religioso. Su madre ejerció una influencia extrema sobre él, con una educación rígida y obsesiva basada en el Antiguo Testamento.

Tras la muerte de su padre y de su hermano, Gein quedó completamente solo luego del fallecimiento de su madre en 1945.

En 1957, la policía descubrió en su granja restos humanos y objetos fabricados con piel y huesos. La víctima más impactante fue Bernice Worden, hallada decapitada y mutilada dentro de la vivienda.

Gein confesó haber asesinado a dos mujeres y admitió profanar tumbas para obtener restos humanos. Su historia inspiró personajes icónicos del cine de terror como Leatherface (La matanza de Texas), Norman Bates (Psicosis) y Buffalo Bill (El silencio de los corderos). La figura de Ed Gein trasciende el ámbito policial para convertirse en una de las influencias más perturbadoras de la cultura popular. Aunque sus crímenes ocurrieron en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, el impacto de su historia fue tan profundo que terminó inspirando a algunos de los villanos más icónicos del cine de terror.

A fines de la década de 1950, los detalles que comenzaron a salir a la luz sobre la vida y los actos de Gein generaron un shock social sin precedentes. Su obsesión con los cuerpos, su relación enfermiza con la muerte y el aislamiento en el que vivía construyeron un perfil psicológico tan inquietante que resultó irresistible para guionistas y directores en busca de historias extremas.

