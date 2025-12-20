Horror en India: un elefante aplastó y mató a un hombre que quiso sacarse una selfie El terrorífico momento quedó capturado en un video que se volvió viral en redes sociales. Allí se puede observar a varias personas corriendo por su vida y, en el fondo, al animal que ataca al joven y lo tira al piso. Por + Seguir en







Se registraron varios ataques de elefantes a personas en India.

Un joven se acercó a una manada de 42 elefantes para tomarse una foto en modo selfie, pero todo terminó de la peor manera: uno de los animales lo atacó y hombre murió aplastado. El momento quedó captado en un video en el que se puede ver el terrorífico ataque.

Según medios locales, no es la primera vez que una persona muere por acercarse a elefantes salvajes en el estado de Jharkhand, al este de la India. Hasta el momento, cinco personas murieron, en diferentes circunstancias, por el ataque de un elefante.

Uno de los casos es el de Amit Rajwar, un joven de 32 años que se acercó junto a otras personas a una manada de elefantes para poder grabar videos y sacarse fotografías. Sin embargo, uno de los animales se alteró por la presencia humana y atacó al grupo.

Embed - .

, . .

! ! #elephant #Jharkhand #wildlife pic.twitter.com/UUzw5VFcs4 — Rajesh Tomar (@RajeshTomarTV) December 17, 2025 Entre el caos y el pánico, Amit no pudo escapar del lugar y fue alcanzado con el animal, que lo pisó reiteradas veces y lo tiró con su trompa al suelo. Según el medio Ilkha, "Rajwar se acercó peligrosamente a un grupo de elefantes, lo que provocó un ataque que resultó en su muerte en el lugar".

La secuencia fue grabada por uno de los testigos y se compartió en redes sociales. El guardaparque Bateshwar Paswan confirmó que los servicios de emergencia se presentaron rápidamente, pero, al llegar, Amit ya estaba muerto.

Desde el Departamento Forestal advirtieron a la población de Jharkhand sobre la presencia de una manada de elefantes salvajes cerca de la ciudad, por lo que aconsejaron no acercarse a ellos, mantener la distancia y no molestarlos. En el estado murieron cerca de 1.270 personas como consecuencia de ataques de elefantes.