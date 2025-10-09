9 de octubre de 2025 Inicio
Quién es Alex Roger Ydone Castillo, el nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela

El prófugo cuenta con pedido de captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Este hombre estaría relacionado directamente con el asesinato de Brenda, Lara y Morena, y había ingresado ilegalmente a la Argentina unos días antes del crimen.

Conocido como Alex se encuentra con pedido de captura internacional por el triple femicidio. 

El hombre, que se encuentra prófugo y de nacionalidad peruana, cuenta con un pedido de captura internacional por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína.

En las últimas horas, una imagen muestra a Alex Roger Ydone Castillo, en una "esta imagen es horas antes del triple femicidio narco, fue tomada en una reunión en la cual planificaron el triple asesinato, se reunieron todos los que participaron del crimen a comer", informó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

"Para charlar de cómo iban a orquestar la trama que iba a terminar con la vida de Lara, Brenda y Morena", añadió el periodista y contó que tenía un pedido de extradición activo a pedido de Perú, había estado preso en Devoto y le dieron la libertad bajo firma, pero nunca volvió.

Al parecer operaba el tráfico de estupefacientes en la zona de Flores: "Este hombre es realmente un pesado, que manejaba el tráfico interno, movía entre 15 y 20 kilos de cocaína por semana, desde un domicilio en la zona de Flores hasta la 1-11-14".

La última imagen de Alex, fue tomada por una cámara de seguridad horas antes del triple femicidio, llegando a un local de comida peruana.

Quién es el "Loco David", señalado por Víctor Sotacuro, a quien contrató como remisero la noche del asesinato

En medio de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, la Justicia avanza en un nuevo sospechoso involucrado en el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, señalado como "El Loco David".

Durante la declaración del remisero Lázaro Víctor Sotacuro apuntó contra un El Loco David, a quien calificó como “un albañil peruano” que lo contrató para hacer un viaje lo dejó en una fiesta peruana y luego tuvo que volver a buscarlo donde lo recoge con otras dos personas que estaban “embarradas”.

De acuerdo a la investigación, creen que este hombre es el autor material del triple femicidio y las torturas, según consignó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N. “Creen que es parte de los sicarios y que es un hombre muy pesado”, agregó y detalló que se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino”.

