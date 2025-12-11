"Tenían planes de casarse": quién era el hombre asesinado por el ex de su pareja en Florencio Varela Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado a machetazos frente al hijo de su novia por Néstor Sebastián Cabañas, la ex pareja de ella y padre del menor. Por + Seguir en







Cristian Eleazar Gómez Núñez y su madre.

El mecánico Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado a machetazos en Florencio Varela por el ex de su pareja, Néstor Sebastián Cabañas, en frente del hijo de cinco años de ambos. "Era una persona superalegre, sencillo, supertrabajador", recordó la hermana del hombre de 34 años, Rosmari Obregó.

La mujer remarcó que su hermano y su novia, Luz María Antonella Castro, estaban "todo el tiempo juntos con los chicos" y se encontraban en un buen momento de la relación: "Habían conseguido una casa, se estaban por mudar y tenían planes de casarse".

"Era muy buen hermano, hijo, padre, muy buen compañero. La verdad que acá nos dejó un vacío enorme a todos, a todos los que lo conocemos, nos destrozó, nos destrozaron", se lamentó Obregó en TN.

Cómo fue el ataque en Florencio Varela y qué carátula le quedó al delito De acuerdo a la reconstrucción del asesinato, Cabañas había invitado a Gómez Núñez a su casa con la excusa de "aclarar una situación" ya que se estaba por mudar con Castro y su hijo. Sin embargo, cuando llegó al lugar citado Cabañas lo atacó con un machete y le provocó dos heridas profundas que terminaron con su vida.

La causa quedó bajo investigación de la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, con la carátula de "homicidio simple". La familia no está conforme con esta decisión y reclamarán que se cambie a "crimen premeditado".