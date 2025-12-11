11 de diciembre de 2025 Inicio
"Tenían planes de casarse": quién era el hombre asesinado por el ex de su pareja en Florencio Varela

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado a machetazos frente al hijo de su novia por Néstor Sebastián Cabañas, la ex pareja de ella y padre del menor.

Cristian Eleazar Gómez Núñez y su madre.

La mujer remarcó que su hermano y su novia, Luz María Antonella Castro, estaban "todo el tiempo juntos con los chicos" y se encontraban en un buen momento de la relación: "Habían conseguido una casa, se estaban por mudar y tenían planes de casarse".

"Era muy buen hermano, hijo, padre, muy buen compañero. La verdad que acá nos dejó un vacío enorme a todos, a todos los que lo conocemos, nos destrozó, nos destrozaron", se lamentó Obregó en TN.

Cómo fue el ataque en Florencio Varela y qué carátula le quedó al delito

De acuerdo a la reconstrucción del asesinato, Cabañas había invitado a Gómez Núñez a su casa con la excusa de "aclarar una situación" ya que se estaba por mudar con Castro y su hijo. Sin embargo, cuando llegó al lugar citado Cabañas lo atacó con un machete y le provocó dos heridas profundas que terminaron con su vida.

La causa quedó bajo investigación de la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, con la carátula de "homicidio simple". La familia no está conforme con esta decisión y reclamarán que se cambie a "crimen premeditado".

Por otra parte, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia define como "femicidio vinculado" a aquellos "homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer, mujer trans o travesti. Para ello, debe existir una desigualdad de género entre la persona sindicada como autor del hecho y la mujer, mujer trans o travesti a quien se pretende afectar".

La hermana de Gómez Núñez afirmó que el asesino detenido "hostigaba" a su expareja y "le decía que estaba celoso". "Hay denuncias de violencia de género desde 2022", advirtió.

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

