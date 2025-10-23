Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta se negó a declarar

El presunto femicida Pablo Laurta se negó a declarar este jueves ante la Fiscalía de Córdoba, a donde fue trasladado el domingo pasado desde Entre Ríos, imputado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gerardo Reyes , dijo que el imputado del doble homicidio no contestó preguntas en relación a la causa.

La oficina del Ministerio Público Fiscal (MPF) que instruye la causa detalló que el acusado "solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de primer turno y el pedido de restitución internacional de su hijo".

Laurta fue indagado en forma presencial, por pedido de su abogada defensora, en los tribunales de Córdoba y fue nuevamente trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.

El caso

Laurta fue imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida apareció el 13 de octubre en la zona de Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, en Entre Ríos.

La hipótesis de los investigadores es que entre el 7 y el 8 de octubre el acusado mató al remisero con la intención de robarle el auto. El objetivo era obtener el vehículo para trasladarse hasta la ciudad de Córdoba adonde asesinó a las dos mujeres, y para asegurar la impunidad del delito.