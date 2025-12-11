"Sos tan pelo....": Jorge Rial cruzó a Michelo, el influencer chavista que quiso desmentir a C5N

El descargo del conductor por las mentiras del influencer.
Jorge Rial le respondió al influencer Michelo, quien acusó al conductor y al equipo de Argenzuela en C5N de mentir en cuanto a la deportación del equipo del canal que viajó a Venezuela y que no pudo ingresar al país por orden del régimen de Nicolás Maduro."Sos tan pelotudo", afirmó.
"A vos te cuidan. Lo dice el pueblo venezolano que andás con guardaespaldas para todos lados. No pudimos grabar porque nos sacaron los teléfonos", sostuvo sobre el episodio en el que los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron retenidos durante dos horas en el aeropuerto Simón Bolívar, a 26 kilómetros de Caracas.
"Michelo, sos tan pelotudo y un día vas a tener que volver acá. No te va a querer nadie. En Venezuela no te van a querer, acá tampoco", insistió Rial sobre el hombre que dice que fue censurado en TikTok por apoyar a Maduro. Finalmente, los reporteros no fueron admitidos en ese país y los subieron a un avión rumbo a Bolivia antes de poder regresar a Argentina.
Michelo le respondió a Jorge Rial: "Me insulta porque le dolió"
Diego Omar Suárez, el nombre real del mediático nacido en Salta, salió a denunciar que C5N mintió, señalando que las imágenes que el canal usó para ilustrar el episodio mostraban la bandera de Bolivia y carteles deNavegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
El conductor planteó una pregunta que muchos se hicieron en redes: "De verdad, Michelo. ¿Cuánto te garpa el régimen de Maduro? ¿Vale la pena tanto?". Michelo fue tendencia en X por sus comentarios en redes y el descargo contundente de Rial en el canal de noticias.
El relato de Adrián Salonia desde Venezuela
El hecho se conoció a partir de una historia de Instagram del periodista de C5N Adrián Salonia, quien relató cómo ocurrieron los hechos: "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo".
Enseguida comentó que "la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión", contó el comunicador.
"Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", cerró.