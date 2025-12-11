"Sos tan pelo....": Jorge Rial cruzó a Michelo, el influencer chavista que quiso desmentir a C5N

El conductor de Argenzuela le respondió al defensor del régimen de Nicolás Maduro, quien tildó de mentirosos a los periodistas de C5N a los que nos se les permitió el ingreso a Venezuela.

Jorge Rial le respondió al influencer Michelo, quien acusó al conductor y al equipo de Argenzuela en C5N de mentir en cuanto a la deportación del equipo del canal que viajó a Venezuela y que no pudo ingresar al país por orden del régimen de Nicolás Maduro. "Sos tan pelotudo", afirmó.

"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala

"A vos te cuidan. Lo dice el pueblo venezolano que andás con guardaespaldas para todos lados . No pudimos grabar porque nos sacaron los teléfonos", sostuvo sobre el episodio en el que los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron retenidos durante dos horas en el aeropuerto Simón Bolívar, a 26 kilómetros de Caracas.

"Michelo, sos tan pelotudo y un día vas a tener que volver acá. No te va a querer nadie. En Venezuela no te van a querer, acá tampoco", insistió Rial sobre el hombre que dice que fue censurado en TikTok por apoyar a Maduro. Finalmente, los reporteros no fueron admitidos en ese país y los subieron a un avión rumbo a Bolivia antes de poder regresar a Argentina.

Diego Omar Suárez , el nombre real del mediático nacido en Salta, salió a denunciar que C5N mintió, señalando que las imágenes que el canal usó para ilustrar el episodio mostraban la bandera de Bolivia y carteles de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos ( NAABOL) .

Michelo le respondió a Jorge Rial: "Me insulta porque le dolió" #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/pgQ2ytbcWr

Michelo en redes sociales Redes sociales

El conductor planteó una pregunta que muchos se hicieron en redes: "De verdad, Michelo. ¿Cuánto te garpa el régimen de Maduro? ¿Vale la pena tanto?". Michelo fue tendencia en X por sus comentarios en redes y el descargo contundente de Rial en el canal de noticias.

Adrián Salonia en IG Redes sociales

El relato de Adrián Salonia desde Venezuela

El hecho se conoció a partir de una historia de Instagram del periodista de C5N Adrián Salonia, quien relató cómo ocurrieron los hechos: "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo".

Enseguida comentó que "la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión", contó el comunicador.

"Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", cerró.