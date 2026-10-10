Tren Sarmiento sin servicios: qué alternativas tomar durante el fin de semana largo La medida fue por obras de infraestructura y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, inclusive. Esto afecta al tramo Once-Moreno y viceversa, además del recorrido hacia Las Heras y Mercedes. Por Agregar C5N en









Qué tomar ante la falta del tren Sarmiento.

Trenes Argentinos suspendió el servicio del Sarmiento durante tres días consecutivos, lo cual afecta al fin de semana largo. La medida comienza el sábado 10 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12. El corte permitirá realizar de manera simultánea distintos trabajos en las vías, el sistema de señalamiento, las estaciones y otros sectores de la infraestructura ferroviaria.

Durante la interrupción, los pasajeros deberán utilizar principalmente colectivos y combinar sus recorridos con la línea A del subte. Trenes Argentinos difundió distintas alternativas para conectar Once, Liniers, Ramos Mejía, Morón, Castelar, Ituzaingó y Moreno, aunque algunos trayectos requieren hacer un trasbordo.

Sin servicio en el Sarmiento: las opciones para los usuarios De Once a Flores: se podrá utilizar directamente la línea A del subte.





se podrá utilizar directamente la línea A del subte. De Once a Liniers: las alternativas serán el colectivo 8, la combinación de las líneas 71 y 106, o la línea A del subte hasta San Pedrito y luego el colectivo 2.





las alternativas serán el colectivo 8, la combinación de las líneas 71 y 106, o la línea A del subte hasta San Pedrito y luego el colectivo 2. De Once a Ramos Mejía: una de las opciones será la línea 88 y 96.





una de las opciones será la línea 88 y 96. De Once a Morón: se podrá tomar la línea 57, en los ramales Q o P, hasta la zona de Vergara y Acceso Oeste y luego combinar con la línea 303. Otra alternativa será viajar en la línea A del subte hasta San Pedrito y continuar con el colectivo 136.





se podrá tomar la línea 57, en los ramales Q o P, hasta la zona de Vergara y Acceso Oeste y luego combinar con la línea 303. Otra alternativa será viajar en la línea A del subte hasta San Pedrito y continuar con el colectivo 136. De Once a Moreno: se podrá utilizar la línea 57 Expreso por Autopista, que conecta ambas cabeceras.





se podrá utilizar la línea 57 Expreso por Autopista, que conecta ambas cabeceras. De Liniers a Moreno: estarán disponibles la línea 302 y su servicio rápido por la Autopista del Oeste.





estarán disponibles la línea 302 y su servicio rápido por la Autopista del Oeste. Hacia Castelar e Ituzaingó: se podrá viajar en la línea 57R0 hasta las paradas Martín Fierro o Repetto y, desde allí, continuar con las líneas 443, 269 o 441, según el destino final. Además, las líneas 1, 2, 96, 132, 136, 163, 166, 336 y 392 ofrecen alternativas parciales para desplazarse por el corredor oeste y conectar con distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La interrupción también afectará al ramal Merlo-Lobos, que actualmente funciona con un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras debido a las obras de renovación de vías. Durante los cuatro días de suspensión no habrá circulación ferroviaria en ese tramo, que incluye distintas estaciones intermedias entre ambas localidades.

Cuáles son las obras que se llevarán a cabo en el tren Sarmiento Una de las principales obras que se realizará será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria y que controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por otro lado, en el ramal Moreno-Mercedes y en el servicio Merlo-Lobos se realizarán diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza. Actualmente, el ramal Merlo-Lobos funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Las tareas previstas para estos días incluyen: Mejoramiento del paso a nivel Goya

Obras civiles en el andén central de Ciudadela

Trabajos en el sistema eléctrico de la subestación Castelar

Restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua

Desmalezado en distintos sectores

Limpieza de plataformas y zonas de vías