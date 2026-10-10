10 de octubre de 2026 Inicio
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Tren Sarmiento sin servicios: qué alternativas tomar durante el fin de semana largo

La medida fue por obras de infraestructura y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, inclusive. Esto afecta al tramo Once-Moreno y viceversa, además del recorrido hacia Las Heras y Mercedes.

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Qué tomar ante la falta del tren Sarmiento.

Qué tomar ante la falta del tren Sarmiento.

Trenes Argentinos suspendió el servicio del Sarmiento durante tres días consecutivos, lo cual afecta al fin de semana largo. La medida comienza el sábado 10 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12. El corte permitirá realizar de manera simultánea distintos trabajos en las vías, el sistema de señalamiento, las estaciones y otros sectores de la infraestructura ferroviaria.

Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y bancos este 12 de octubre.
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Durante la interrupción, los pasajeros deberán utilizar principalmente colectivos y combinar sus recorridos con la línea A del subte. Trenes Argentinos difundió distintas alternativas para conectar Once, Liniers, Ramos Mejía, Morón, Castelar, Ituzaingó y Moreno, aunque algunos trayectos requieren hacer un trasbordo.

Sin servicio en el Sarmiento: las opciones para los usuarios

  • De Once a Flores: se podrá utilizar directamente la línea A del subte.

  • De Once a Liniers: las alternativas serán el colectivo 8, la combinación de las líneas 71 y 106, o la línea A del subte hasta San Pedrito y luego el colectivo 2.

  • De Once a Ramos Mejía: una de las opciones será la línea 88 y 96.

  • De Once a Morón: se podrá tomar la línea 57, en los ramales Q o P, hasta la zona de Vergara y Acceso Oeste y luego combinar con la línea 303. Otra alternativa será viajar en la línea A del subte hasta San Pedrito y continuar con el colectivo 136.

  • De Once a Moreno: se podrá utilizar la línea 57 Expreso por Autopista, que conecta ambas cabeceras.

  • De Liniers a Moreno: estarán disponibles la línea 302 y su servicio rápido por la Autopista del Oeste.

  • Hacia Castelar e Ituzaingó: se podrá viajar en la línea 57R0 hasta las paradas Martín Fierro o Repetto y, desde allí, continuar con las líneas 443, 269 o 441, según el destino final.

Además, las líneas 1, 2, 96, 132, 136, 163, 166, 336 y 392 ofrecen alternativas parciales para desplazarse por el corredor oeste y conectar con distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La interrupción también afectará al ramal Merlo-Lobos, que actualmente funciona con un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras debido a las obras de renovación de vías. Durante los cuatro días de suspensión no habrá circulación ferroviaria en ese tramo, que incluye distintas estaciones intermedias entre ambas localidades.

Cuáles son las obras que se llevarán a cabo en el tren Sarmiento

Una de las principales obras que se realizará será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria y que controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por otro lado, en el ramal Moreno-Mercedes y en el servicio Merlo-Lobos se realizarán diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza.

Actualmente, el ramal Merlo-Lobos funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Las tareas previstas para estos días incluyen:

  • Mejoramiento del paso a nivel Goya
  • Obras civiles en el andén central de Ciudadela
  • Trabajos en el sistema eléctrico de la subestación Castelar
  • Restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua
  • Desmalezado en distintos sectores
  • Limpieza de plataformas y zonas de vías
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