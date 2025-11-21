21 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo: las provocativas fotos de la policía suspendida por usar el uniforme en Onlyfans

La oficial, identificada como "Nicole", fue apartada de la Policía de la Ciudad por usar el uniforme oficial en su emprendimiento de contenido erótico. Circulan imágenes que la mujer utilizaba para su producción personal.

Por
La policía compartía contenido erótico con el uniforme reglamentario

El escándalo sacude a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de que una agente quedó fuera de sus funciones por subir contenido explícito a la plataforma Onlyfans y otras redes sociales. La oficial, con tres años de servicio en la fuerza, fue sancionada por el uso indebido del uniforme y de los símbolos policiales.

El material, que la agente publicaba bajo el nombre de "Nicole", llegó al área de investigación de Asuntos Internos. Las imágenes y videos mostraban un uso provocativo de la vestimenta reglamentaria, que la mujer utilizaba como un disfraz en escenas de contenido erótico.

Nicole vestía ropa reglamentaria para sus contenidos

En las fotos más controversiales, la policía aparece en situaciones íntimas y de semidesnudez, donde resalta el uso de elementos propios de su trabajo, como las esposas de su uniforme. Uno de los lemas que utilizaba en sus perfiles era: “Aquí tienes que portarte bien".

Nicole creaba contenido erótico con otras mujeres

También se viralizaron videos donde la agente es filmada con el uniforme puesto mientras realiza gestos sugerentes, y otras imágenes en las que aparece en ropa interior y junto a amigas en poses que aludían directamente a su rol dentro de la fuerza.

Nicole en Only Fans con un traje erótico

Según las autoridades, el foco de la investigación, ahora a cargo de la Oficina de Transparencia, no es su libertad de expresión, sino el “impacto negativo en la imagen institucional” y la violación del reglamento interno que prohíbe la exhibición pública de prendas y símbolos oficiales.

La colaboración de Nicole con otras creadoras de contenido

La agente, quien fue apartada de sus tareas mientras tenía licencia médica, enfrenta ahora un sumario administrativo. Este proceso definirá si es destituida de la fuerza o si puede ser reintegrada, lo que dependerá del resultado de la evaluación.

