Semanas atrás, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires suspendió a una de sus agentes porque se descubrió que ella tenía varios perfiles de redes sociales, incluido Onlyfans, en los que subía contenido erótico con el uniforme de su trabajo. Se trata de Nicole V., una efectivo de veinte años de edad que tenía poco más de tres años de antigüedad en las fuerzas de seguridad.

El escándalo se destapó cuando la joven le solicitó a sus superiores una licencia médica. Luego, cuando la Junta Médica de las fuerzas de seguridad la evaluó para determinar su aptitud física, se descubrió que la agente de policía tenía diferentes redes sociales con cientos de videos eróticos y sexuales con el uniforme de las fuerzas de seguridad. Al darse cuenta de la situación, la Policía porteña le inició un sumario y la suspendieron de su cargo.

Hasta ahora, la joven es conocida como Nicole V. Ella tiene perfiles en Instagram, TikTok, X y Onlyfans. En estas dos últimas subió varios videos con contenido sexual explícito, pero en todas tiene miles de seguidores. La más popular es Instagram, donde tiene a 61.5 mil y que le sirve para generar tráfico hacia la plataforma Onlyfans en la que cobra una suscripción anual de u$s122.33 para tener acceso total a sus fotos y videos desnuda.

"Oficial de policía argentina, morocha y con solo 20 años... pero con un costado secreto que vas a descubrir acá. El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado", se presenta Nicole V. en su perfil de Onlyfans.

Sus superiores redactaron un informe en el que se indicó que la conducta "afecta notablemente el prestigio de la institución" y constituye un "uso indebido de las prendas y equipo policial asignado". Además, se insistió en que el caso está lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión debido a que involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.