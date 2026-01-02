2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Los retrasos alcanzan hasta las dos horas y responden a la fuerte demanda más los problemas ocurridos en el aeropuerto de Córdoba por el fuerte temporal que azotó a la provincia. Hasta el momento no hay información oficial por parte de las empresa.

Por
Vuelos demorados en Aeroparque. 

Al menos 13 vuelos se encuentran demorados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery en el comienzo de las vacaciones de enero en la Ciudad de Buenos Aires. Los retrasos alcanzan hasta las dos horas y responden a la fuerte demanda y los problemas ocurridos en el aeropuerto de Córdoba por el fuerte temporal que azotó a la provincia.

Te puede interesar:

Temporal en Córdoba: un hombre murió aplastado por una cabina de peaje

Por su parte, hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido por parte de las empresas y crece el malestar de los pasajeros. "Me decían que no están todavía los aviones en la pista, por eso están demorados", informó desde el lugar el periodista de C5N Sergio Cirigliano en el programa La Mañana.

La primera empresa en presentar demora fue Flybondi con el vuelo de las 8.40 con destino a Asunción, y el último del que hay reporte y afectado es un vuelo que saldrá a las 18.40.

pasa

"Mi vuelo se retrasó 50 minutos, pero al menos me avisaron ayer", señaló una pasajera que tiene previsto viajar a la ciudad patagónica de Bariloche.

Trágico temporal en Córdoba: un hombre murió aplastado por una cabina de peaje

Un hombre murió en Córdoba en medio del fuerte temporal que se desató el 1 de enero. La tragedia ocurrió cuando el granizo, la lluvia y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron el desprendimiento de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 que terminó impactando en el cuerpo de la víctima.

Ademas hubo varios destrozos de autos con vidrios rotos, vuelos demorados desde el aeropuerto provincial y decenas de personas heridas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia.

Cerca de las 16, la tormenta fue tan fuerte que llevó al derribe de una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar, de 61 años, que estaba inspeccionando la zona.

Noticias relacionadas

El sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por viento. 

Tras la ola de calor, vuelven las lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas

A pocos días de haber terminado el 2025, el calendario vuelve a generar sorpresa con una fecha que no figura entre los feriados nacionales tradicionales. 

Será feriado el 7 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Echarri sorprendió a todos al aparecer en un móvil de un medio marplatense.

Insólito: su familia lo buscaba hace 20 días y apareció dando una nota en un móvil en Mar del Plata

play

Tragedia en Palermo: un jubilado quedó con el 70% de su cuerpo quemado tras un incendio provocado por un ventilador

Momentos de tensión se vivieron en Fortaleza.

Escándalo en Brasil: un futbolista argentino envuelto en una pelea salvaje durante Año Nuevo

Rating Cero

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética.

La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo"

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

últimas noticias

En Córdoba hay un impresionante volcán que te va a dejar anonadado. 

Turismo en Córdoba: el impresionante volcán que te deja anonadado

Hace 4 minutos
En este lugar es posible descansar mientras se desconecta en pleno corazón serrano.

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene huellas prehispánicas y un estilo colonial

Hace 6 minutos
Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Hace 24 minutos
Emanuele Galeppini tenía 16 años.

Conmoción: una de las promesas del deporte mundial murió en el incendio del bar de Suiza

Hace 26 minutos
play

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Hace 45 minutos