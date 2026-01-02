Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero Los retrasos alcanzan hasta las dos horas y responden a la fuerte demanda más los problemas ocurridos en el aeropuerto de Córdoba por el fuerte temporal que azotó a la provincia. Hasta el momento no hay información oficial por parte de las empresa. Por + Seguir en







Vuelos demorados en Aeroparque.

Al menos 13 vuelos se encuentran demorados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery en el comienzo de las vacaciones de enero en la Ciudad de Buenos Aires. Los retrasos alcanzan hasta las dos horas y responden a la fuerte demanda y los problemas ocurridos en el aeropuerto de Córdoba por el fuerte temporal que azotó a la provincia.

Por su parte, hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido por parte de las empresas y crece el malestar de los pasajeros. "Me decían que no están todavía los aviones en la pista, por eso están demorados", informó desde el lugar el periodista de C5N Sergio Cirigliano en el programa La Mañana.

La primera empresa en presentar demora fue Flybondi con el vuelo de las 8.40 con destino a Asunción, y el último del que hay reporte y afectado es un vuelo que saldrá a las 18.40.

pasa "Mi vuelo se retrasó 50 minutos, pero al menos me avisaron ayer", señaló una pasajera que tiene previsto viajar a la ciudad patagónica de Bariloche.

