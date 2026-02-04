Cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios sin servicio en plena ola de calor En medio de temperaturas que este miércoles rondarán los 32 grados, miles de usuarios de Edesur y Edenor permanecen sin suministro eléctrico. Las empresas aún no informaron las causas ni los plazos de restitución. Por + Seguir en







Cortes de luz en el AMBA: casi 15 mil usuarios sin servicio en plena ola de calor

Más de 17 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran sin servicio eléctrico en la mañana del miércoles el marco de una nueva ola de calor, con temperaturas que este miércoles se esperan cercanas a los 32 grados.

Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 8 de la mañana hubo 14.718 usuarios de Edesur afectados por los cortes, mientras que Edenor registra 2.816 clientes sin suministro. Cerca de las 9 am la cifra se había reducido a poco más de 5 mil.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más complicados son Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera. A su vez, los cortes también impactan en distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.

Hasta el momento, las distribuidoras eléctricas no brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos de las interrupciones del servicio ni precisaron cuándo se normalizará el suministro en las zonas afectadas, lo que genera malestar entre los usuarios en una jornada de altas temperaturas.

El nuevo episodio se da a pocas semanas de un masivo apagón ocurrido a mediados de enero, cuando cerca de 800 mil usuarios se quedaron sin luz debido a una falla en cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, perteneciente a Edenor. En aquel momento, la interrupción provocó la pérdida repentina de unos 3.000 megavatios del sistema eléctrico.