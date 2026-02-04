4 de febrero de 2026 Inicio
Cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios sin servicio en plena ola de calor

En medio de temperaturas que este miércoles rondarán los 32 grados, miles de usuarios de Edesur y Edenor permanecen sin suministro eléctrico. Las empresas aún no informaron las causas ni los plazos de restitución.

Cortes de luz en el AMBA: casi 15 mil usuarios sin servicio en plena ola de calor

Cortes de luz en el AMBA: casi 15 mil usuarios sin servicio en plena ola de calor

Más de 17 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran sin servicio eléctrico en la mañana del miércoles el marco de una nueva ola de calor, con temperaturas que este miércoles se esperan cercanas a los 32 grados.

Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 8 de la mañana hubo 14.718 usuarios de Edesur afectados por los cortes, mientras que Edenor registra 2.816 clientes sin suministro. Cerca de las 9 am la cifra se había reducido a poco más de 5 mil.

En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más complicados son Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera. A su vez, los cortes también impactan en distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.

Hasta el momento, las distribuidoras eléctricas no brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos de las interrupciones del servicio ni precisaron cuándo se normalizará el suministro en las zonas afectadas, lo que genera malestar entre los usuarios en una jornada de altas temperaturas.

El nuevo episodio se da a pocas semanas de un masivo apagón ocurrido a mediados de enero, cuando cerca de 800 mil usuarios se quedaron sin luz debido a una falla en cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, perteneciente a Edenor. En aquel momento, la interrupción provocó la pérdida repentina de unos 3.000 megavatios del sistema eléctrico.

Corte de luz: cómo realizar el reclamo

Para reclamar un corte de luz en Edenor o Edesur, primero reporte la falta de suministro a la empresa (telefónicamente o WhatsApp) para obtener un número de reclamo. Si el corte persiste, realice una denuncia ante el ENRE, esencial para solicitar bonificaciones por cortes prolongados o reiterados.

Canales de reclamo Edenor:

  • Teléfono: 0800-333-0000 (0800 333 3000 o 0800 345 6000).
  • SMS: Enviar un mensaje con la palabra LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente al 72720.
  • Web/Oficina Virtual: Formulario en Argentina.gob.ar.

Canales de reclamo Edesur:

  • Teléfono de Emergencias: 0800-333-3787.
  • WhatsApp: 11 6187 6995.
  • App: Edesur en tu celular.
  • SMS: Enviar la palabra LUZ + número de cliente al 72720.

Denuncia ante el ENRE (si la distribuidora no responde):

  • Teléfono: 0800-333-3000.
  • Web: argentina.gob.ar
  • SMS: Enviar al 1-3134-4444: "Nombre de la empresa [espacio] número de usuario [espacio] tres últimos números del medidor".

