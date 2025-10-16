16 de octubre de 2025 Inicio
Tras la falla en un avión, Aerolíneas Argentinas suspendió preventivamente las operaciones de ocho aeronaves

Se trata de los modelos B737-800 equipados con motores del mismo fabricante y con idénticas características. La empresa reafirmó su "compromiso indeclinable" con los requisitos de seguridad operacional.

Por
El incidente involucró a un Boeing 737-800 con 161 personas a bordo.

Télam

Después del incidente registrado este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery con un avión de Aerolíneas Argentinas, que se declaró en emergencia aérea poco después de despegar hacia Córdoba y tuvo que aterrizar en Ezeiza, la empresa decidió suspender preventivamente las operaciones de ocho aeronaves.

En un comunicado, Aerolíneas explicó que el vuelo AR1526 "presentó una falla técnica en uno de sus motores poco tiempo después de iniciar su despegue" y, siguiendo los procedimientos de seguridad, se dirigió hacia Ezeiza, donde "aterrizó sin inconvenientes y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad".

También destacó que "las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos", de manera que la falla ocurrida "forma parte de las situaciones que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad, y que están preparados para resolver".

La empresa remarcó que cumple de manera "absoluta" con el mantenimiento de todos los motores según "las verificaciones indicadas por sus fabricantes" pero, a pesar de ello, "este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor", fabricado por la compañía CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines) y "con un tipo específico de componente que provocó estas fallas".

Aerolíneas Argentinas
La empresa solicitó opiniones técnicas al fabricante de los motores y a otras aerolíneas.

"A raíz de este suceso, Aerolíneas Argentinas decidió suspender preventivamente las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del mismo fabricante y de las mismas características que los afectados en estos eventos recientes", anunció. Además, señaló que el foco de la medida son los propulsores y no otros elementos.

"En el caso particular de estos motores, el fabricante CFM recomienda una revisión al cumplirse los 17.200 ciclos (aterrizajes y despegues). Ninguno de los motores que registraron fallas estaba cerca de alcanzar ese umbral, por lo que se solicitó al fabricante una opinión técnica antes de reincorporar estos equipos al servicio", agregó.

También "se requirió también la opinión técnica de otras aerolíneas de la región que operan aeronaves equipadas con esta motorización, que tuvieron sucesos similares. Las autoridades regulatorias locales fueron notificadas, y se está trabajando en conjunto para fijar un criterio de resolución", informó la empresa.

"Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso indeclinable con la seguridad operacional, que se refleja en sus procesos internos y decisiones tanto empresariales como operativas. Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de estos criterios de altísima exigencia", concluyó.

