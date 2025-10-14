14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pilotos ratificaron una medida de fuerza en Aeroparque: cuándo será y cuáles son los reclamos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas reconfirmó que se llevará adelante una asamblea, luego de que fracasaran las negociaciones. Se esperan demoras y posibles cancelaciones en los vuelos.

Por
Se esperan demoras y posibles cancelaciones en los vuelos por la medida.

Se esperan demoras y posibles cancelaciones en los vuelos por la medida.

NA

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó la asamblea que se realizará el 24 de octubre entre las 6 y las 10, lo que provocará demoras y posibles cancelaciones en los vuelos que parten desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, el jueves se realizó la misma acción que afectaron los viajes.

El 707 ya no pasará por la calle Paraná. 
Te puede interesar:

Un importante colectivo de la provincia de Buenos Aires cambia su recorrido a partir de octubre

En su cuenta de la red social X, APLA advirtió que no progresaron las negociaciones y confirmó el cónclave que se llevará a cabo: "Sin avances en las negociaciones, se confirma la asamblea del 24 de octubre. Como resultado de la asamblea realizada el día jueves en Aeroparque, fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva instancia de negociación".

"Durante el encuentro, llevado a cabo ayer por la tarde, la empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", agregaron en esta línea.

APLA tuit
El comunicado de APLA.

El comunicado de APLA.

Por último, detallaron la franja horaria en la que se llevará a cabo la reunión de los trabajadores: "Frente a esta situación, se mantiene la asamblea programada para el viernes 24 de octubre, entre las 6 y las 10 horas, en Aeroparque".

Si bien la medida de fuerza se concentrarán en Buenos Aires, es probable que otros aeropuertos del país se vean afectados de manera indirecta por el efecto en cadena que las demoras y cancelaciones podrían tener sobre los vuelos de cabotaje.

El paro de pilotos que se realizó el 9 de octubre

Aerolíneas Argentinas informó que unos 95 vuelos programados para el jueves en el Aeroparque Jorge Newbery sufrieron demoras por una medida de fuerza que llevó adelante la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

"Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros", informó la empresa en un comunicado.

La empresa aseguró que la medida "no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía" y "se produce en un contexto en el que Aerolíneas Argentinas logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado".

APLA explicó que las medidas de acción directa se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definió como "una nueva provocación".

Además de esta situación, señaló que existen "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio colectivo de trabajo y que "tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.

Los trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza y sigue sin prestar servicio

Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA: trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza

La línea 148 no presta servicio desde las 0.

Sorpresivo paro de colectivos en AMBA: cuál es la única línea que no funciona

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

El cantante y compositor estadounidense falleció tras una dura pelea contra un cáncer de páncreas.
play

Quién era D'Angelo: la leyenda del Neo-Soul que murió a los 51 años

Luna Giardina tenía 26 años.

Habló la hermana de una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba: "Hacía tres años que Luna pedía que alguien la proteja de este monstruo"

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

últimas noticias

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Hace 36 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre

Hace 51 minutos
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

Hace 1 hora
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Hace 1 hora
Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Hace 1 hora