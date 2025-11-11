Inesperado cambio del pronóstico en el AMBA: hay alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para seis provincias y se espera abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y hasta caída de granizo.

A pesar del calor vuelven las lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. El organismo adelantó que las lluvias y el mal tiempo vuelve en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el transcurso de la jornada del martes 11 de noviembre.

El SMN informó que las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis, están bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

10NOV|El ingreso de un sistema de baja presión desde el Pacífico ya provoca tormentas en el N de Patagonia.

Con un avance rápido, formará una línea de tormentas que afectará la franja central entre la madrugada y la noche del martes, a medida que se desplace hacia el noreste



Con un avance rápido, formará una línea de tormentas que afectará la franja central entre la madrugada y la noche del martes, a medida que se desplace hacia el noreste pic.twitter.com/dweyldBpJz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 10, 2025

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Además, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentra bajo alerta por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Durante el día miércoles 12, se espera una rotación de los vientos al sector Oeste.

Hoy llueve en el AMBA: a qué hora llega el mal tiempo

En Buenos Aires los chaparrones comenzarán durante la tarde y, con el correr de las horas aumentarán su intensidad, para la noche el SMN pronosticó tormentas fuertes, con una máxima que rondará en los 27 y una mínima de 18°.

Sin embargo, el mal tiempo no se mantendrá durante la semana, para el miércoles 12 las condiciones meteorológicas mejorarán, saldrá el sol y la máxima se mantendrá en los 26°.

CABA 11-11-25 Captura del SMN. v

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Tormenta

Buenos Aires: toda la provincia.

toda la provincia. La Pampa: toda la provincia.

toda la provincia. Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay - Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay.

Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay - Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay. Santa Fe: Caseros - General López - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín.

Caseros - General López - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín. Córdoba : Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - General San Martín - Marcos Juárez - Unión -San Justo.

: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - General San Martín - Marcos Juárez - Unión -San Justo. San Luis: Gobernador Dupuy.

Viento