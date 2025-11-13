A pesar del calor y máximas de 30°, vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico extendido que el mal tiempo vuelve de cara al fin de semana. Además, emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para seis provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas para varias localidades de Argentina. Además, adelantó en su pronóstico extendido que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que las lluvias regresen de cara al fin de semana.

Las provincias bajo alerta por tormentas son: San Juan, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos período s, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que en Santa Cruz rige una alerta por lluvias y viento persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las zonas cordilleranas.

Desde Meteored informaron que tras el aumento de las temperaturas durante la jornada del miércoles, "el resto de la semana se encaminará hacia valores más altos de temperatura, dignos de jornadas de verano . Pero también los pronósticos empiezan a concordar en el momento del fin de semana en que el tiempo volvería a cambiar, con la llegada de nuevas precipitaciones a la región".

Para el jueves , el viento irá cambiando su dirección hasta soplar desde el noreste. Será una jornada con cielo mayormente despejado sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires, y temperaturas que volverán a ubicarse entre los 27 y 28 °C en horas de la tarde.

El viernes, el amanecer presentará valores mínimos cercanos a 17 °C, mientras que hacia la tarde las marcas térmicas podrían llegar a los 30 °C, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en gran parte del conurbano.

CABA pronóstico 13-11-25 Captura del SMN.

El sábado se perfila como un día típicamente veraniego, con temperaturas mínimas que rondarán los 19 °C y máximas que podrían elevarse hasta los 31 o 32 °C, acompañadas de un ambiente cálido y algo pesado.

El SMN adelantó que las tormentas se presentarán durante la jornada de la mañana del domingo 16 de noviembre, con una máxima de 31° y mínima de 19°.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas

Viento y lluvia

Santa Cruz: Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico - Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino.

Tormentas: