IR A
IR A

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

"Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs", aseguraron desde la productora encargada de la vuelta de los hermanos Gallagher al país.

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Redes sociales

La banda británica Oasis adelantó a las 20.30 su show de este sábado en el estadio Monumental, y que estaba previso para las 21 horas, debido al pronóstico de lluvias previsto para la noche. Así lo aseguró la productora DF Entertainment, la encargada de la vuelta de los hermanos Gallagher al país.

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 
Te puede interesar:

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

"Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs", difundió la productora mediante su cuenta oficial en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/1989435846047498288&partner=&hide_thread=false

Por este motivo, las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 16, el telonero Richard Ashcroft se presentará a las 19.15 y, finalmente, Oasis dará su esperado show a partir de las 20.30.

"Esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura", aseguraron desde la productora.

De todos modos, los horarios podrían volver a modificarse, en función de cómo avance el clima en la Ciudad de Buenos Aires. "Les recomendamos mantenerse atentos ante cualquier actualización sobre el clima en las redes sociales de DF Entertainment", cerraron el comunicado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

últimas noticias

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

Hace 16 minutos
Milei brindó una entrevista en Neura.

Milei, sobre la eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras de delincuentes"

Hace 40 minutos
Spagnuolo y Calvete comprometidos en la causa de coimas en Discapacidad.

Causa ANDIS: los nuevos audios de Calvete que comprometen a Spagnuolo

Hace 54 minutos
Se compromete la situación de Spagnuolo. 

Escándalo de coimas en Discapacidad: el fiscal pidió la detención de Spagnuolo, pero el juez lo rechazó

Hace 1 hora
play

Escándalo de coimas en Discapacidad: la foto que compromete a Spagnuolo

Hace 1 hora