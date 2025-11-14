Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas "Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs", aseguraron desde la productora encargada de la vuelta de los hermanos Gallagher al país.







Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años. Redes sociales

La banda británica Oasis adelantó a las 20.30 su show de este sábado en el estadio Monumental, y que estaba previso para las 21 horas, debido al pronóstico de lluvias previsto para la noche. Así lo aseguró la productora DF Entertainment, la encargada de la vuelta de los hermanos Gallagher al país.

"Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs", difundió la productora mediante su cuenta oficial en la red social X.

"Esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura", aseguraron desde la productora.

De todos modos, los horarios podrían volver a modificarse, en función de cómo avance el clima en la Ciudad de Buenos Aires. "Les recomendamos mantenerse atentos ante cualquier actualización sobre el clima en las redes sociales de DF Entertainment", cerraron el comunicado.