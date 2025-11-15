De ser campeón con Boca y River a jugar con Zidane y Diego Maradona, y retirarse joven para ser panelista: increíble historia Pasó por los dos grandes del fútbol argentino y en ambos salió campeón, pero nunca terminó de adaptarse al mundo de Primera. Trabajó como periodista y ayudante de campo, pero hoy tiene un emprendimiento gastronómico. Por







Este jugador debutó en River en 1987. X @FormacionesCarp

Fabio Talarico debutó en River en 1987, pasó por Boca y se retiró con apenas 25 años.

Jugó un amistoso para el Napoli junto a Diego Maradona y pasó por el Cannes, donde compartió plantel con Zinedine Zidane.

Después de retirarse, estudió periodismo deportivo y trabajó en radio, programas de cable y portales digitales.

También hizo el curso de DT, pero hoy tiene un emprendimiento gastronómico. Entre el selecto grupo de futbolistas que pasaron tanto por Boca como por River, hay algunos nombres muy conocidos: Oscar Ruggeri, Gabriel Batistuta, Claudio Paul Caniggia. Otros, en cambio, pasan desapercibidos a pesar de su increíble historia, como un jugador que se retiró joven para ser panelista.

Se trata de Fabio Talarico, quien debutó en el Millonario en 1987 y colgó los botines con apenas 25 años. Después de un tiempo, se anotó en el Círculo de Periodistas Deportivos y empezó a trabajar en radio, programas de cable y portales de noticias, pero no pudo terminar de adaptarse.

Luego hizo el curso de director técnico y fue ayudante de Sebastián Méndez; tampoco se encontró cómodo. Desde 2017 vive en Córdoba, alejado del deporte y del periodismo, y tiene un pequeño emprendimiento gastronómico. "Yo vivo mejor y más tranquilo como estoy que con el fútbol", aseguró a La Nación.

"Cuando empezás de pibe y las cosas te salen, tenés la ilusión de jugar. Después, cuando llegás, te das cuenta de que es todo más duro. A veces no alcanza con jugar bien: tenés que bancarte negocios, intereses, un montón de situaciones. La verdad es que soy de poca paciencia, y todo ese ambiente me terminó cansando", explicó.

Fabio Talarico en Boca Redes sociales El paso de Fabio Talarico por el fútbol Fabio Talarico llegó a las inferiores de River cuando tenía 10 años. En 1986, antes de debutar en Primera, viajó a Italia para sumarse al Viterbo. Por esas casualidades, cuando ya estaba por volver a Argentina, lo llamó el Napoli: necesitaba completar el plantel para un amistoso a beneficio de Unicef. Allí se dio el gusto de compartir equipo con Diego Armando Maradona.