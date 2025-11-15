15 de noviembre de 2025 Inicio
Ezeiza: Defensa Civil aclaró que "el incendio no está sofocado sino contenido"

Hasta el momento permanecen en los servicios de salud cinco personas con heridas leves, por inhalación de monóxido y cortaduras. La Autopista Ezeiza-Cañuelas permanece cerrada al tránsito hasta que la nube de humo se disperse.

Desde Defensa Civil llevaron tranquilidad a los vecinos. 

Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, aseguró que "el incendio no está sofocado, sino contenido", esto quiere decir que, el fuego no va a salir de los límites donde se desarrolla. En el lugar trabajan 380 bomberos junto a equipos de salud, la Policía Federal y Gendarmería, entre otros.

Te puede interesar:

El Parque Industrial de Ezeiza expuso los 7 puntos claves tras el incendio en Ezeiza

El fuego lleva activo más de 10 horas en un Polo Industrial de Spegazzini y se habría iniciado en una planta agroquímica durante la noche del viernes. El director de Defensa Civil expresó que si bien es un incendio con "características violentas, la situación nunca estuvo fuera de control".

Sin embargo, García llevó tranquilidad a la población por la nube tóxica que se esparció por kilómetros, y por la cual varios municipios emitieron comunicados para los vecinos solicitando tomar medidas preventivas de inmediato.

El director de Defensa Civil explicó que las personas que se encuentran en las inmediaciones al incendio, personal de asistencia, prensa, Policía, deben llevar barbijo, pero que se realizaron mediciones desde el equipo de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para determinar si existía algún riesgo para la población.

"Este humo tiene partículas suspendidas en el aire, lo que tiene un nivel de afectación, pero no es una situación extremadamente peligrosa, pero acá en el lugar recomendamos usar barbijos", afirmó. Aunque aclaró que "se puede llevar adelante una vida habitual".

También explicó que el humo negro que se vio en varios videos correspondía a un galpón que trabajaba con el caucho y producía o acopiaba neumáticos.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

A partir de la impactante explosión en la fábrica de productos químicos en el Polo Industrial de Ezeiza, los municipios bonaerenses aledaños emitieron diferentes comunicados para alertar a sus vecinos y recomendarles que no salgan de sus casas para evitar complicaciones de salud por la nube tóxica producida por el incidente, ya que la onda expansiva alcanzó los 15 kilómetros.

En Virrey del Pino, donde diferentes vecinos reportaron que el cielo se puso blanco a partir de la nube tóxica, el Municipio de La Matanza emitió comunicado en el que recomendó "no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas". Luego, subrayó que se debe seguir "únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". "Ante cualquier síntoma o emergencia, comunicate al 107", cerró.

