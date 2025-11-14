Vuelven las tormentas para el fin de semana en AMBA: ¿a qué hora llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del viernes 14 de noviembre se esperan una serie de fenómenos acompañados por ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente.
Las provincias bajo alerta por tormenta son: Neuquén, Mendoza, San Juan y San Luis, en esta región se espera precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Mientras que en la zona de Chubut y Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos del sector oeste, con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.
Además, según informó Meteored que "el sábado 15 de noviembre, las tormentas se concentrarán en el área Pampeana, mientras que el domingo 16 el sistema se desplazará hacia el Litoral y el noreste argentino, donde podrían presentarse desarrollos de intensidad fuerte e incluso severa".