El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dio detalles sobre la situación médica de las personas que fueron asistidas en los distintos hospitales de la zona. Además, aseguró que "no hay reportes de personas perdidas o desaparecidas".

El ministerio de Salud bonaerense afirmó que dieron a todas las personas de alta.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, brindó más detalles del operativo de emergencia desplegado en Ezeiza tras la impresionante explosión en el depósito de agroquímicos de Carlos Spegazzini. Lo principal es que todas las personas atendidas en el sistema público fueron dadas de alta.

"Se trabajó de manera masiva en el Ministerio de Salud. Tenemos un hospital en la localidad y gracias a los hospitales de la región pudimos también activar 27 amblulancias, con trabajos de triage", narró el Ministro.

Luego detalló el parte médico de las personas asistidas, que fueron ocho y todas fueron dadas de alta. Asimismo informó en diálogo con C5N que en el predio del incendio "tenemos dos ambulancias de alta complejidad por si en el tratamiento del siniestro ocurre un imponderable, como así también hay instalada una sala de atención móvil de terapia intensiva".

En la misma línea, el funcionario celebró la ausencia de personas perdidas ni desaparecidas, pero advirtió : "A partir de lograr contener la totalidad del incendio le seguirán las pericias correspondientes para determinar los motivos y también los causales".

Por último, envió un mensaje a los vecinos de la zona: "Son partículas grandes, por lo que no cuentan con tanta toxicidad. Igualmente pueden ser molestias para personas con alergias o afecciones respiratorias, por lo que recomendamos que usen barbijo. Esperamos que el viento que comenzó a aparecer en la mañana ayude a disipar la nube para que tenga menos impacto".

El comunicado de Nicolás Kreplak en X

En relación a la explosión registrada anoche, viernes 14, en la zona de Ezeiza, desde @SaludBAP se informa que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados.



De los 8 pacientes ingresados al… pic.twitter.com/4xHQZZfv58 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 15, 2025

El parte médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

En relación a la explosión registrada anoche, viernes 14, en la zona de Ezeiza, el Ministerio de Salud informa que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados.

De los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes —estables y sin complicaciones— continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud.

Asimismo, se coordinó con clínicas y sanatorios de la zona, que reportaron 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores). También ingresó una persona vecina con un infarto, que fue asistida inmediatamente en la misma institución.

Además, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.

Durante toda la noche y la madrugada, el sistema de salud bonaerense sostuvo un operativo articulado entre hospitales y el Sistema de Emergencias, con más de 25 móviles afectados entre Provincia y municipios. En el lugar continúa dispuesto un shock room con unidades móviles de terapia intensiva, brindando apoyo a las dotaciones de bomberos que permanecen trabajando en la zona.