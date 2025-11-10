10 de noviembre de 2025 Inicio
Alerta por un nuevo frente de tormentas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para cuatro provincias y advirtió que la inestabilidad seguirá avanzando hacia el este del país. También subirán las temperaturas, que pueden llegar a los 30°.

Será una semana cálida en el AMBA

Será una semana cálida en el AMBA, con temperaturas en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para cuatro provincias que este lunes registrarán fuertes tormentas como parte de un nuevo frente de inestabilidad que cruzará la Argentina de oeste a este y, en el transcurso de la semana, también dejará lluvias en la zona del AMBA.

Este domingo, las tormentas se concentran en el oeste del país.
Vuelve el calor, pero también las lluvias: hay alerta por tormentas en cinco provincias

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el día comienza soleado y con una mínima de 15°. Por la tarde, con el cielo parcialmente cubierto, la máxima llegará a los 27°. El resto de la semana se presenta con temperaturas en ascenso que llegarán a los 29° el viernes y 30° el sábado.

En cuanto a las tormentas, el alerta para este lunes abarca casi todo Río Negro, el este de La Pampa, sur de Mendoza y oeste de Neuquén, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes que pueden estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h, con acumulados entre 15 y 40 mm.

Esta inestabilidad llegará al AMBA durante la tarde del martes, cuando se intensifique el ingreso de aire cálido y luego avance un frente frío desde el norte de la Patagonia. En la Ciudad de Buenos Aires, tras una mañana algo nublada, la tarde se presentará con chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche.

Se espera que el avance de este frente sea rápido, pero las tormentas pueden ser localmente intensas en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y el centro del país. En CABA, las condiciones mejorarán a partir del miércoles, cuando el cielo amanecerá algo nublado.

Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta

Alerta por tormenta 10-11-25
  • La Pampa: Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó y Lihuel Calel.
  • Mendoza: General Alvear, zona baja de San Rafael y zona baja de Malargüe.
  • Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.
  • Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo, General Roca, Avellaneda y Pichi Mahuida.
Durante el 2025, Maxi Meza ya sufrió tres lesiones y estuvo fuera de las canchas 147 días

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: qué es una avulsión y cuánto tiempo estará sin jugar

play

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era violento y "manipulador"

Las frutas ofrecen fibra, agua, vitaminas y minerales esenciales.

Esto le pasa al cuerpo si dejás el azúcar para reemplazarlo por frutas: pocos lo sabían

Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.

Se reanuda el jury contra Julieta Makintach por el juicio de Maradona: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso

¿Habrá revancha en el Superclásico? Cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

