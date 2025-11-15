Cebolla o limón: ¿qué tanto ayudan a la parrilla para hacer un asado? Un especialista analizó los métodos caseros más comunes y explicó por qué pueden alterar el sabor de la carne. Por







Las técnicas recomendadas aseguran una limpieza real sin dejar restos quemados.

Un referente gastronómico analizó si los métodos caseros con cebolla o limón sirven realmente para limpiar la parrilla.

Explicó cómo reaccionan los jugos de cada alimento con el calor y por qué pueden dejar sabores que no se esperan en la carne.

Indicó qué técnicas sí resultan efectivas para remover la suciedad sin afectar el asado.

Detalló por qué el aluminio y los cepillos especiales siguen siendo la opción más segura para preparar la superficie. La costumbre de pasar una cebolla o un limón por la parrilla antes de empezar un asado es habitual en muchos hogares. Esta práctica, transmitida de generación en generación, se presenta como una solución rápida para eliminar la suciedad de las rejillas antes de cocinar.

Con la llegada del clima cálido y las celebraciones al aire libre, vuelve la pregunta sobre si estos métodos realmente funcionan o si solo forman parte del ritual previo al asado. Cada temporada, parilleros y fanáticos de esta comida buscan alternativas simples para dejar la parrilla lista sin afectar el sabor de las carnes.

El especialista culinario Heinz Wuth decidió analizar estos métodos desde una mirada técnica y compartió sus conclusiones sobre lo que ocurre cuando se usan cebolla o limón en contacto directo con el metal caliente.

limon Freepik Cómo son los trucos con cebolla o limón para la parrilla Según explicó el cocinero en su cuenta de Instagram, pasar una cebolla sobre la parrilla ayuda a arrastrar la suciedad superficial, pero también libera jugos ricos en azúcares. Con el calor, esos líquidos se caramelizan rápidamente y luego se queman, quedando adheridos a las rejillas. Cuando se coloca la carne encima, esos restos se transfieren, alterando el sabor del asado.

El limón, aunque parezca más adecuado por su acidez, presenta un problema similar. Sus jugos contienen una mayor proporción de azúcares que la cebolla, por lo que se queman todavía más rápido. Si bien el ácido podría actuar como agente de limpieza, no tiene la fuerza suficiente para quitar la suciedad del metal. El resultado, advierte el experto, es un toque amargo que también termina afectando la preparación.