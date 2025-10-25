Impactantes imágenes en San Martín tras el temporal en el AMBA: autos amontonados y calles inundadas

Las intensas lluvias de la madrugada afectaron a varios municipios del conurbano bonaerense con calles anegadas y cortes de luz. El agua tapó algunos vehículos y, muchos de ellos, no funcionan más.

Los vecinos de San Martín sufrieron las inundaciones de las calles producto de las intensas lluvias ocurridas durante la madrugada del sábado y algunos autos que estaban estacionados en el municipio fueron arrastrados por los vientos y quedaron amontonados.

Durante las primeras horas en el AMBA, cayeron 100 milímetros de agua y las consecuencias llegaron rápidamente. Junto con San Martín, el otro barrio también perjudicado a este nivel fue Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

Producto de la lluvia y de los destrozos que generó, los vecinos decidieron cortar las calles para poder solucionar lo que dejó el agua. En el caso de los vehículos, muchos de ellos quedaron uno arriba del otro y los dueños deben esperar a que vengan las grúas para poder bajarlos.

Mientras que, otros estaban estacionados en determinadas calles, fueron arrastrados y muchos de ellos quedaron con el agua hasta el techo. Por lo que, el interior quedó destrozado y el motor de algunos también. “Tengo que esperar al lunes para ver si el seguro me lo cubre”, contó un vecino a C5N .

“Hace 50 años que vivo en el barrio y es la primera vez que pasa”, contó otro de los vecinos, quienes se juntaron entre sí a ayudarse y poder acomodar sus autos.

Fuerte temporal en el AMBA: murió un taxista que se descompensó en la Avenida General Paz

Un hombre de 60 años falleció este sábado en medio del fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuando se descompensó en el taxi que manejaba y quedó atrapado con su auto sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Pedro Varela en el barrio porteño de Versalles.

"Fuentes nos acaban de confirmar la muerte de un taxista de 60 años en General Paz y Varela, mano al Río de la Plata. Fue identificado como Héctor Hermosa. Lo encontraron bomberos cuando estaban tratando de despejar la zona. Médicos del SAME asistieron al lugar y certificaron el deceso", informó el periodista de C5N Fernando Tocho en el programa Argentina en Vivo.

De las primeras investigaciones se desprende que, en principio, no existiría la participación de terceras personas en el hecho y se esperan para las próximas horas los resultados de la autopsia a realizar sobre el cuerpo de la víctima.

El AMBA estuvo atravesado durante toda la madrugada por las intensas lluvias junto a intensa actividad eléctrica y vientos fuertes. En pocas horas, cayeron más de 100 milímetros de agua que ocasionó graves inundaciones sobre varios tramos de la Avenida General Paz y otras autopistas, como la Panamericana y la Dellepiane.

El mal clima se mantendrá durante algunas horas más en la jornada de sábado y se recomienda evitar transitar por la vía pública y manejar vehículos en caso de no ser necesario.