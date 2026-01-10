Salta se encuentra bajo alerta por tormenta, tras la inundación que afectó a más de 40 familias El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sábado continúa el mal clima y monitorean la situación. Por + Seguir en







Alerta amaraillo en Salta por tormentas. Redes sociales

Tras el intenso temporal que afectó a las localidades de Rosario de Lerma y La Merced, en la provincia de Salta, avanzan las tareas de recuperación con la intervención de cuadrillas municipales abocadas a la reparación de arterias principales y a la normalización de los servicios básicos, con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos.

Más de 40 familias recibieron asistencia inmediata por parte del municipio y del Gobierno provincial. Pese a la intensidad del fenómeno climático, el funcionario destacó que no fue necesaria la evacuación de residentes y que ninguna vivienda presentó riesgo inmediato de colapso, según Matías Cruz, presidente del Concejo Deliberante, en Informate Salta.

El evento meteorológico estuvo asociado a la denominada Alta Boliviana, un sistema que llevó el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país, generando tormentas de fuerte intensidad en zonas como el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó ayuda social consistente en módulos alimentarios, colchones, bidones de agua potable y otros elementos de primera necesidad. Paralelamente, equipos técnicos realizaron relevamientos en las áreas afectadas para detectar las demandas más urgentes y avanzar en soluciones concretas para las familias damnificadas.

La vigencia de la alerta amarilla desde el inicio del fin de semana mantiene activo el operativo de emergencia, que trabaja de manera coordinada y en contacto permanente con el Gobierno provincial. En este contexto, las autoridades concentran sus esfuerzos en la recuperación de la red vial y en la restitución del alumbrado público en los barrios más perjudicados por la caída de postes.