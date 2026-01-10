10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Salta se encuentra bajo alerta por tormenta, tras la inundación que afectó a más de 40 familias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sábado continúa el mal clima y monitorean la situación.

Por
Alerta amaraillo en Salta por tormentas.

Alerta amaraillo en Salta por tormentas.

Redes sociales

Tras el intenso temporal que afectó a las localidades de Rosario de Lerma y La Merced, en la provincia de Salta, avanzan las tareas de recuperación con la intervención de cuadrillas municipales abocadas a la reparación de arterias principales y a la normalización de los servicios básicos, con el objetivo de resguardar la seguridad de los vecinos.

La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., 
Te puede interesar:

Llueve en Buenos Aires: cómo seguirá el clima tras la ciclogénesis

Más de 40 familias recibieron asistencia inmediata por parte del municipio y del Gobierno provincial. Pese a la intensidad del fenómeno climático, el funcionario destacó que no fue necesaria la evacuación de residentes y que ninguna vivienda presentó riesgo inmediato de colapso, según Matías Cruz, presidente del Concejo Deliberante, en Informate Salta.

El evento meteorológico estuvo asociado a la denominada Alta Boliviana, un sistema que llevó el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país, generando tormentas de fuerte intensidad en zonas como el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó ayuda social consistente en módulos alimentarios, colchones, bidones de agua potable y otros elementos de primera necesidad. Paralelamente, equipos técnicos realizaron relevamientos en las áreas afectadas para detectar las demandas más urgentes y avanzar en soluciones concretas para las familias damnificadas.

La vigencia de la alerta amarilla desde el inicio del fin de semana mantiene activo el operativo de emergencia, que trabaja de manera coordinada y en contacto permanente con el Gobierno provincial. En este contexto, las autoridades concentran sus esfuerzos en la recuperación de la red vial y en la restitución del alumbrado público en los barrios más perjudicados por la caída de postes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan tormentas en el país.

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

play

Temporal, inundaciones y destrozos en Salta: el dramático rescate de una pareja atrapada en un auto

play

Inminente arribo de una ciclogénesis: rigen alertas por tormentas y lluvias en Argentina

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 

El ingreso de un nuevo frente frío desploma el termómetro: adiós a las máximas arribas de 30°

Regresan las lluvias a Buenos Aires. 

Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve

Gran parte de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

¿Se aproxima una nueva ciclogénesis? Rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

Rating Cero

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

últimas noticias

 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Hace 17 minutos
La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera

Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

Hace 19 minutos
Independiente debuta ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

Independiente inaugura el fútbol de verano: enfrenta a Alianza Lima en Uruguay

Hace 25 minutos
La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., 

Llueve en Buenos Aires: cómo seguirá el clima tras la ciclogénesis

Hace 1 hora
Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora