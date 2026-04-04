Tras el feroz temporal que afectó Buenos Aires, emiten una alerta por crecida del Río de la Plata

El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso por crecida con niveles elevados desde las 7 a las 19. En la zona de San Fernando las olas podrían alcanzar los 3 metros de altura.

La alerta se emitó para el 4 de abril desde las 7 a las 19.

Tras el fuerte temporal que afectó Buenos Aires y el centro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que causó destrozos y dejó a cientos de usuarios sin luz, el S ervicio de Hidrografía Naval emitió una alerta por crecida del Río de la Plata con olas que pueden alcanzar los tres metros.

Según la alerta que publicaron en su sitio web oficial para el Río de la Plata Interior , advirtieron sobre una crecida significativa que afectará a los puertos de La Plata, Buenos Aires y San Fernando durante la jornada del 4 de abril de 2026 .

Las alturas registradas se posicionarán inicialmente un metro con treinta centímetros por encima de los valores habituales de las tablas de marea, con una tendencia ascendente que podría alcanzar un excedente de hasta un metro sesenta centímetros .

El pico de la crecida se desplazará de sur a norte a lo largo de la tarde y noche. De acuerdo a los valores corregidos, se espera el siguiente comportamiento:

En cuanto al Río de la Plata Exterior , específicamente para la zona del Canal Punta Indio (Oyarvide - Km 133), se observa un fenómeno de crecida que se manifiesta de forma más temprana, situándose inicialmente un metro sesenta centímetros por encima de los valores de tabla, para luego iniciar un descenso gradual hasta quedar un metro diez centímetros sobre la media.

San Fernando: Será la zona más afectada en términos de altura absoluta, con una pleamar estimada en los 3.10 metros a las 23:00 .

Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores): Se prevé una pleamar de 3.00 metros hacia las 22:00 , luego de haber registrado una mínima de 2.30 metros a media tarde.

Puerto La Plata: Tras una bajamar de 2.45 metros a las 14:00, el agua comenzará a subir hasta alcanzar una pleamar de 2.90 metros a las 20:00 .

Para esta zona, los valores corregidos indican una pleamar de 2.70 metros a las 17:30 del día de hoy. Posteriormente, se espera que el nivel comience a normalizarse lentamente, registrando una bajamar de 1.90 metros a la medianoche, ya en el inicio del domingo 5 de abril.

Río de la Plata exterior 4-4-26 Alerta para el Río de la Plata Exterior. Captura https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp

¿Cómo estará el Río de la Plata para el 5 de abril?

Se espera que el Río de la Plata Interior mantenga niveles críticos, situándose inicialmente un metro setenta centímetros por encima de los valores de tabla, para luego disminuir paulatinamente hacia un excedente de un metro cincuenta.

Por su parte, en el Río de la Plata Exterior, el pronóstico anticipa una tendencia similar aunque con magnitudes levemente menores, comenzando el día con un metro cuarenta centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea y descendiendo hacia el final de la jornada hasta alcanzar un metro veinte centímetros sobre el nivel habitual.